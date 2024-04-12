Вероятно, враг имеет успехи на Авдеевском направлении. 24 Канал анализирует ситуацию на фронте по состоянию на 12 апреля.

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В частности, аналитики DeepState ночью обновили онлайн-карту боевых действий и сообщили об успехах вооруженных сил России вблизи села Бердичи.

Бердичи на карте:

При этом не прекращаются боевые действия в Роботино, Красногоровке, Ивановском, Новокалиново и Богдановке.

Ситуация на фронте: данные Генштаба

Тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки враг активно пытался прорвать украинскую оборону на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Авдеевском направлении украинские защитники отбили 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг, благодаря поддержке авиации, стремился выбить подразделения из занимаемых рубежей.

Новокалиново на карте:

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Обстрелам из снарядов и минометов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.

В то же время Силы обороны сдерживают наступление врага на Новопавловском направлении возле населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где россияне, при поддержке авиации, 15 раз стремились осуществить прорыв ВСУ.

Урожайное на карте:

Также россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковиевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении, при поддержке авиации, враг дважды атаковал позиции защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Оккупанты осуществили авиационные удары в районах населенных пунктов Временка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области.

Старомайорское на карте:

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

Удары ВСУ

За минувшие сутки авиация Сил обороны 12 раз атаковала районы сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс противника. Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.