16:39
10 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      22:06, 9 грудня
      Вєсті.UA
      20:56, 9 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Чубаров про нормандську зустріч: Кримські татари залишились поза обміном

      1019 Читать новость на русском
      Рефат Чубаров прокоментував результати нормандського саміту / Getty Images

      Підписане за результатами нормандського саміту комюніке виключає політв’язнів-кримських татар з майбутнього обміну утримуваними особами.

      "Вчорашнє комюніке, яке було підписано, відкидає всіх кримських політичних в'язнів з обміну... так, як воно виписане", – заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

      Читайте текст документа за підсумками нормандської зустрічі

      Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися... Але чи треба було його (комюніке) підписувати, виходячи з почуттів сотень і сотень людей? Якщо більш, ніж 100 політв'язнів з Криму – у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей,
      – додав лідер Меджлісу.

      Чубаров повідомив, що Меджліс вже отримує дзвінки від кримських татар: "І ці люди кажуть: а ми хто для України, якщо нас там немає в цьому комюніке?".

      Що відомо про обмін утримуваними особами, про який домовились на нормандському саміті

      Учасники нормандського саміту домовилися до 31 грудня 2020 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завжди про обмін полоненими говорили в Мінську в межах Трьохсторонньої контактної групи, і не завжди це виконували. А зараз, коли це питання підняли на вищий рівень, є великий шанс, що воно дуже швидко з обох боків вирішиться і справді це відбудеться до кінця року.

      До теми: Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим

      Про що взагалі домовилась "нормандська четвірка" в Парижі

      • Україна погодилася імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство, щоб почати підготовку до місцевих виборів на Донбасі.
      • Повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинне початися до кінця 2019 року.
      • Три нових зони розведення військ, де відведення відбудеться до кінця березня 2020 року.
      • До кінця року – обмін полоненими "всіх на всіх".
      • Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.
      • Червоний Хрест повинен отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб.
      • Відкриють нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів;
      • Наступна зустріч у нормандському форматі – через 4 місяці.

      Президент України Володимир Зеленський наполягав на повному контролі України над кордоном, але президент Росії Володимир Путін не погодився.

      Кидав папери, кричав і матюкався: під час нормандського формату у представника Росії здали нерви
      сьогодні
      14885
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Нормандська зустріч 2019 Новини України Новини політики Нормандський формат Українці в полоні РФ Анексія Криму Новини Криму Кримські татари Обмін полоненими Рефат Чубаров
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 16:09 Формула Штайнмаєра: від капітуляції до перемоги
      Ірина Поліщук 16956
      сьогодні , 15:00 Маркер комунізму: що не так з Кримінальним кодексом України
      Реанімаційний пакет реформ 181
      сьогодні , 14:44 Нормандська зустріч у Парижі: реакція відомих українців і політиків
      Ірина Кошанська 4821
      сьогодні , 14:17 Помер Юрій Лужков – біографія колишнього мера Москви
      Вероніка Климська 1000
      сьогодні , 13:33 Найпопулярніші країни 2019 року: рейтинг місць, які повинен відвідати кожен
      Альона Захарова 392
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук