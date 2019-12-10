Чубаров про нормандську зустріч: Кримські татари залишились поза обміном

Підписане за результатами нормандського саміту комюніке виключає політв’язнів-кримських татар з майбутнього обміну утримуваними особами.

"Вчорашнє комюніке, яке було підписано, відкидає всіх кримських політичних в'язнів з обміну... так, як воно виписане", – заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте текст документа за підсумками нормандської зустрічі

Я знаю, що переговори велися, я знаю, що намагалися... Але чи треба було його (комюніке) підписувати, виходячи з почуттів сотень і сотень людей? Якщо більш, ніж 100 політв'язнів з Криму – у них є рідні, діти, дружини, батьки. Це сотні людей,

– додав лідер Меджлісу.

Чубаров повідомив, що Меджліс вже отримує дзвінки від кримських татар: "І ці люди кажуть: а ми хто для України, якщо нас там немає в цьому комюніке?".

Що відомо про обмін утримуваними особами, про який домовились на нормандському саміті

Учасники нормандського саміту домовилися до 31 грудня 2020 року провести обмін утримуваними особами у форматі "всіх на всіх". Президент України Володимир Зеленський наголосив, що завжди про обмін полоненими говорили в Мінську в межах Трьохсторонньої контактної групи, і не завжди це виконували. А зараз, коли це питання підняли на вищий рівень, є великий шанс, що воно дуже швидко з обох боків вирішиться і справді це відбудеться до кінця року.

До теми: Зеленський пояснив, чому не говорив з Путіним про Крим

Про що взагалі домовилась "нормандська четвірка" в Парижі

Україна погодилася імплементувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство, щоб почати підготовку до місцевих виборів на Донбасі.

Повне і всеосяжне припинення вогню, яке повинне початися до кінця 2019 року.

Три нових зони розведення військ, де відведення відбудеться до кінця березня 2020 року.

До кінця року – обмін полоненими "всіх на всіх".

Моніторингова місія ОБСЄ повинна перейти в режим роботи 24/7 на Донбасі.

Червоний Хрест повинен отримати повний доступ до всіх утримуваних осіб.

Відкриють нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів;

Наступна зустріч у нормандському форматі – через 4 місяці.

Президент України Володимир Зеленський наполягав на повному контролі України над кордоном, але президент Росії Володимир Путін не погодився.