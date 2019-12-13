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      Зеленський озвучив три етапи обміну полонених з Росією

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      Зеленський розповів про обмін полоненими з Росією / president.gov.ua

      Повернення українців з російського полону буде проходити у три етапи. Перший з них – списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" обговорять на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня.

      Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу". 

      Цікаво: Чубаров про нормандську зустріч: Кримські татари залишились поза обміном

      Я дуже хотів, щоб ми роз’яснили у форматі "Нормандії", що таке обмін "всіх на всіх". Ми дуже боїмося залишити там наших людей – не тільки на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а й на території Росії. Зараз буде перший етап до Нового року – обмін всіх встановлених на всіх встановлених. 18 грудня буде зустріч Тристоронньої групи у Мінську і будуть обговорюватися ці списки,
      – сказав президент

      За його словами, другим кроком буде допуск представників Червоного Хреста на окуповані території Донбасу. Вони мають дійсно підтвердити списки на обмін, які є в української сторони, але вони не узгоджені зі стороною бойовиків.

      Зеленський додав, що третім кроком має стати повернення українців, яких утримують на території Росії і в окупованому Криму. Глава держави обговорював це питання з Путіним на нормандському саміті.

      "Ми проговорили з президентом РФ, що нам потрібно вирішити питання (повернення політв'язнів – 24 канал), які перебувають на території Росії і в Криму. Це інший буде трек. Ми будемо його проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", – заявив Зеленський.

      українські полонені в росії
      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?

      Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що:

      • Обмін полоненими відбудеться за схемою "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" до 31 грудня 2019 року;
      • розведення сил на трьох нових ділянках на Донбасі пройде до кінця березня 2020 року;
      • сторони російсько-української війни взяли на себе зобов'язання зробити усе можливе, аби забезпечити повне припинення вогню на Донбасі до 31 грудня 2019 року;
      • на Донбасі планують відкрити нові пункти пропуску на лінії розмежування протягом 30 днів.
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      12 грудня
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Анексія Криму Новини України Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019
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