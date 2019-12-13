Зеленський озвучив три етапи обміну полонених з Росією

Повернення українців з російського полону буде проходити у три етапи. Перший з них – списки на обмін утримуваних осіб у форматі "всіх встановлених на всіх встановлених" обговорять на засіданні ТКГ у Мінську 18 грудня.

Таку заяву зробив Президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу".

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Я дуже хотів, щоб ми роз’яснили у форматі "Нормандії", що таке обмін "всіх на всіх". Ми дуже боїмося залишити там наших людей – не тільки на тимчасово окупованих територіях і в Криму, а й на території Росії. Зараз буде перший етап до Нового року – обмін всіх встановлених на всіх встановлених. 18 грудня буде зустріч Тристоронньої групи у Мінську і будуть обговорюватися ці списки,

– сказав президент

За його словами, другим кроком буде допуск представників Червоного Хреста на окуповані території Донбасу. Вони мають дійсно підтвердити списки на обмін, які є в української сторони, але вони не узгоджені зі стороною бойовиків.

Зеленський додав, що третім кроком має стати повернення українців, яких утримують на території Росії і в окупованому Криму. Глава держави обговорював це питання з Путіним на нормандському саміті.

"Ми проговорили з президентом РФ, що нам потрібно вирішити питання (повернення політв'язнів – 24 канал), які перебувають на території Росії і в Криму. Це інший буде трек. Ми будемо його проговорювати після обміну всіх узгоджених на всіх узгоджених", – заявив Зеленський.



Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

Про що домовилась "нормандська четвірка"?

Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час нормандського саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет. За підсумками зустрічі опублікували документ, у якому зазначено, що: