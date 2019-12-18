В Минске не договорились об обмене пленными
В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными.
Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей боевиков.
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Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.
Отметим, что сегодняшнее заседание ТКГ – первое после саммита "нормандской четверки" и последнее в этом году. В нем впервые приняла участие швейцарская дипломат Хайди Грау.
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В 2020 году она займет пост главы СММ ОБСЕ на Донбассе.
Сколько Украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала
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