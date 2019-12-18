23:32
18 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Барецкий – отец Греты Тунберг. "Новинки" от российской армии
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Новая выходка от Луценко. Баканов хочет стать Джокером
      Вєсті.UA
      20:11, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019 СНЯТИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

      В Минске не договорились об обмене пленными

      215 Читати новину українською
      ТКГ в Минске / belta.by

      В Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе не смогли согласовать обмен пленными.

      Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей боевиков.

      К теме: Обмен пленными: кого Украина отдаст России

      Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.

      Отметим, что сегодняшнее заседание ТКГ – первое после саммита "нормандской четверки" и последнее в этом году. В нем впервые приняла участие швейцарская дипломат Хайди Грау.

      Интересно: РосСМИ показали украинских военных, которые пять лет находятся в плену боевиков – фото

      В 2020 году она займет пост главы СММ ОБСЕ на Донбассе.


      Сколько Украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

      Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      37602
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Обмен пленными Минские договоренности Нормандская встреча 2019 Украинцы в плену РФ Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:03 Главные новости 18 декабря: нардепы и неприкосновенность, суд над Пашинским, заседание в Минске
      Анастасія Зазуляк 91
      сегодня , 22:00 Украинским автомобилям могут запретить пересекать границу ЕС
      Северин Трач 360
      сегодня , 19:05 Дело Павла Шеремета: чем отличается расследование журналистов и МВД
      262
      сегодня , 18:08 США готовят "адские санкции" против России: как это повлияет на Кремль
      Світлана Попова 708
      сегодня , 17:47 Дело Пашинского: все, что известно о скандальном политике
      Євгенія Мазур 1146
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук