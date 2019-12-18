Обмен пленными: кого Украина отдаст России

На переговорах в Париже, которые состоялись на прошлой неделе, президент Украины согласовал обмен пленными по схеме "всех на всех". Однако волонтер Роман Доник написал в соцсети, что Киеву уже некого отдавать. Мол, во время последнего обмена, который состоялся в сентябре, украинская сторона отдали весь обменный фонд. Действительно ли это так – читайте дальше.

Кого Украина может отдать России

Недавно в сюжете российских пропагандистов наших трех военных смогли наконец увидеть их родные.

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Один из них – Сергей Глондар. В феврале 2015 года он сопровождал колонну с ранеными бойцами, которая выходила из Дебальцево. Тогда вместе с собратом Александром Кориньковым он попал в плен.

Смотрите сюжет 24 канала о пленном Сергее Глондаре

С тех пор о возвращении Сергея мечтают две его дочери. Младшую, кстати, мужчина ни разу не видел. Вместе с ними удерживают и танкиста Богдана Пантюшенко, который попал в плен в январе 2015 года.



Дети надеются наконец увидеть своего отца дома

Их планировали обменять в 2016 году, затем они были в списке на обмен в 2017 года и каждый раз российская сторона чуть ли не в последнюю минуту решала не отдавать мужчин. Еще до встречи глав государств в Париже, украинский омбудсмен озвучивала свои надежды по обмену.

В списки на обмен должно войти 115 политзаключенных, которым предоставлен статус политзаключенных. Из них 18 – осуждены условно, но находятся на территории временно оккупированного Крыма и не могут уехать,

– отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.



Сколько украинцев осталось в плену России / Инфографика 24 канала

А в сентябре в СБУ сообщали, что только на Донбассе незаконно удерживают 227 украинцев. Во время переговоров в Париже стороны договорились об обмене по формуле "всех установленных на всех установленных". Как пояснил президент Зеленский, пока речь идет только о 72 украинцах, удерживаемых на Донбассе.

Другой вопрос – кого отдаст Украина. Волонтер Роман Доник написал в соцсети, что Киеву уже некого отдавать. В пресс-службе украинского омбудсмена сказали, что такое мнение впервые слышат. Олег Котенко, который занимался освобождением пленных говорит, что отдать есть кого. Хотя и считает, что террориста Цемаха в прошлый раз отдали даром, только его можно было обменять на несколько десятков наших.

Они сейчас борются за политические дивиденды для себя. Я не исключаю, что туда попадут беркутовцы. При президентстве Порошенко это было табу. То есть у кого есть кровь на руках, Украина не хотела передавать,

– заявил Котенко.

Когда состоится следующий обмен пленными

Олег Котенко прогнозирует, что обмен состоится под Новый год. Потому что это выгодно Путину, который хочет, чтобы на следующий год ослабили санкции против России. Будем надеяться, что украинские пленники ступят на родную землю.

Что известно о предыдущем обмене пленными

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленных моряка, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / Инфографика 24 кана​ла