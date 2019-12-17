В ОБСЕ рассказали, на каком этапе подготовка к следующему обмену пленными

Списки на обмен пленными между Украиной и российскими оккупационными силами на Востоке пока еще готовятся. Конкретную дату также не определили.

Окончательного варианта списков пока нет, об этом сказал координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе из Донбасса Тони Фриш российским СМИ.

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Он отметил, что следующий шаг для ускорения процесса могут сделать в ближайшее время.

Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка... Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе,

– сказал Фриш.

Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.

В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно ему, Украина якобы должна передать России до 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

Что известно о предыдущем обмене пленными?

Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.



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