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      В ОБСЕ рассказали, на каком этапе подготовка к следующему обмену пленными

      28 Читати новину українською
      Списки на обмен пленными еще готовятся, – ОБСЕ / inforesist.org

      Списки на обмен пленными между Украиной и российскими оккупационными силами на Востоке пока еще готовятся. Конкретную дату также не определили.

      Окончательного варианта списков пока нет, об этом сказал координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе из Донбасса Тони Фриш российским СМИ.

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      Он отметил, что следующий шаг для ускорения процесса могут сделать в ближайшее время.

      Нет установленной даты и, конечно, нет окончательно определенного списка... Мы, наверное, можем сделать еще один шаг во время следующего заседания в среду на этой неделе,
      – сказал Фриш.

      Об обмене пленными говорили на нормандской встрече, что подтверждает опубликованный после нее документ. Новый обмен в формате "всех идентифицированных на всех идентифицированных" должен состояться до 31 декабря 2019 года.

      В России в конце ноября намекали на обмен в формате 250 на 100. Согласно ему, Украина якобы должна передать России до 250 удерживаемых. Россия, в свою очередь, отдаст Украине сотню политзаключенных.

      Что известно о предыдущем обмене пленными?
      Утром 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми по схеме "35 на 35". На Родину вернулись 24 военнопленные моряки, которые были захвачены у Керченского пролива, и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Владимир Балух, Александр Кольченко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Артур Панов, Евгений Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович и Олег Сенцов.


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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Обмен пленными Украина – Россия Война на Донбассе Минские договоренности
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