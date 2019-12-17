В ОБСЄ розповіли, на якому етапі підготовка до наступного обміну полоненими

Списки на обмін полоненими між Україною та російськими окупаційними силами на Сході наразі ще готуються. Конкретну дату також не визначили.

Остаточного варіанту списків поки немає, про це сказав координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі з Донбасу Тоні Фріш російським ЗМІ.

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Він наголосив, що наступний крок для пришвидшення процесу можуть зробити вже найближчим часом.

Немає встановленої дати і, звичайно, немає остаточно визначеного списку... Ми, напевно, можемо зробити ще один крок під час наступного засідання в середу на цьому тижні,

– сказав Фріш.

Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.

У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100 . Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

Що відомо про попередній обмін полоненими? Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу