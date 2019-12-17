18:28
17 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Вазелін для політиків РФ. Новий космічний провал
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 грудня
      Вєсті.UA: Спадок Дубінського від Януковича. Новий секс-скандал у Раді
      Вєсті.UA
      19:19, 16 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      В ОБСЄ розповіли, на якому етапі підготовка до наступного обміну полоненими

      226 Читать новость на русском
      Списки на обмін полоненими ще готуються, – ОБСЄ / inforesist.org

      Списки на обмін полоненими між Україною та російськими окупаційними силами на Сході наразі ще готуються. Конкретну дату також не визначили.

      Остаточного варіанту списків поки немає, про це сказав координатор від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі з Донбасу Тоні Фріш російським ЗМІ.

      Цікаво: РосЗМІ показали українських військових, які п'ять років перебувають у полоні бойовиків – фото

      Він наголосив, що наступний крок для пришвидшення процесу можуть зробити вже найближчим часом.

      Немає встановленої дати і, звичайно, немає остаточно визначеного списку... Ми, напевно, можемо зробити ще один крок під час наступного засідання в середу на цьому тижні,
      – сказав Фріш.

      Про обмін полоненими говорили на нормандській зустрічі, що підтверджує опублікований після неї документ. Новий обмін у форматі "всіх ідентифікованих на всіх ідентифікованих" має відбутись до 31 грудня 2019 року.

      У Росії наприкінці листопада натякали на обмін у форматі 250 на 100. Згідно з ним, Україна начебто має передати Росії аж 250 утримуваних. Росія, своєю чергою, віддасть Україні сотню політв’язнів.

      Що відомо про попередній обмін полоненими? Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


      Скільки українців залишаються у російському полоні/ інфографіка 24 каналу

      18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
      сьогодні
      6873
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України ОБСЄ Обмін полоненими Україна – Росія Війна на Донбасі Мінські домовленості
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:21 Топ посадовців 2019 року: найгучніші призначення Зеленського
      Інна Жолобович 34
      сьогодні , 17:02 Путін та Папа Римський: хто ставав "Людиною року" TIME до Грети Тунберг
      Світлана Попова 334
      сьогодні , 17:00 Україна в центрі американського торнадо
      Блог Соцмережі 412
      сьогодні , 16:40 Мільярдери України: що треба знати про Ріната Ахметова
      Світлана Попова 5348
      сьогодні , 15:47 Чому українців лякає ринок землі і які наслідки запровадження закону
      Інна Жолобович 3635
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук