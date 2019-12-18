Обмін полоненими: кого Україна віддасть Росії

На перемовинах у Парижі, які відбулись минулого тижня, президент України узгодив обмін полоненими за схемою "всіх на всіх". Однак волонтер Роман Донік написав у соцмережі, що Києву вже нема кого віддавати. Мовляв, під час останнього обміну, який відбувся у вересні, українська сторона віддали увесь обмінний фонд. Чи дійсно це так – читайте далі.

Кого Україна може віддати Росії

Нещодавно у сюжеті російських пропагандистів наших трьох військових змогли нарешті побачити їхні рідні.

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Один із них – Сергій Глондар. У лютому 2015 року він супроводжував колону з пораненими бійцями, яка виходила з Дебальцевого. Тоді разом із побратимом Олександром Коріньковим він потрапив у полон.

Дивіться сюжет 24 каналу про полоненого Сергія Глондара

З того часу про повернення Сергія мріють дві його доньки. Молодшу, до речі, чоловік жодного разу не бачив. Разом з ними утримують і танкіста Богдана Пантюшенка, який потрапив у полон у січні 2015 року.



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Їх планували обміняти у 2016 році, потім вони були у списку на обмін у 2017. І щоразу російська сторона ледь не в останню хвилину вирішувала не віддавати чоловіків. Ще до зустрічі глав держав у Парижі, український омбудсмен озвучувала свої сподівання щодо обміну.

У списки на обмін має увійти 115 політв'язнів, які верифіковані надані їм статус політв'язнів. З них 18 – засуджені умовно, але перебувають на території тимчасово окупованого Криму і не можуть виїхати,

– наголосила українська омбудсменка Людмила Денісова.



Скільки Українців залишилось в полоні Росії / Інфографіка 24 каналу

А у вересні в СБУ повідомляли, що лише на Донбасі незаконно утримують 227 українців. Під час перемовин у Парижі сторони домовились на обмін за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених". Як пояснив президент Зеленський, поки йдеться лише про 72 українців, яких утримують на Донбасі.

Інше питання – кого віддасть Україна. Волонтер Роман Донік написав у соцмережі, що Києву вже нема кого віддавати. У прес-службі українського омбудсмена сказали, що таку думку вперше чують. Олег Котенко, який займався звільненням полонених каже, що віддати є кого. Хоча й вважає, що терориста Цемаха минулого разу віддали дарма, лише його можна було обміняти на кілька десятків наших.

Вони зараз борються за політичні дивіденди для себе. Я не виключаю, що туди потраплять беркутівці. При президентстві Порошенка це було табу. Тобто у кого є кров на руках, Україна не хотіла передавати,

– заявив Котенко.

Коли відбудеться наступний обмін полоненими

Олег Котенко прогнозує, що обмін відбудеться під Новий рік. Бо це вигідно Путіну, який хоче щоб на наступний рік послабили санкції проти Росії. Будемо сподіватися, що українські бранці ступлять на рідну землю.

Що відомо про попередній обмін полоненими

Вранці 7 вересня Росія та Україна провели обмін утримуваними за схемою "35 на 35". На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки, які були захоплені біля Керченської протоки, та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Євген Панов, Едем Бекіров, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 канал