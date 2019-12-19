Итоги работы ТКГ в Минске в 2019 году

В среду, 18 декабря, в Минске состоялась последняя в 2019 году встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Украинская делегация ехала на нее для реализации договоренностей, достигнутых на нормандской встрече в Париже, но, похоже, за неделю, россияне передумали по многим вопросам.

О результатах последней минской встречи года рассказала пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке.

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По ее словам, украинская делегация намеревалась 18 декабря договориться про:

полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года;

взаимное освобождение удерживаемых лиц, полный и безусловный допуск международных организаций, включая с Международным комитетом Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемых оккупантами;

согласование трех участков с гуманитарной целью разведения сил;

предоставление доступа СММ ОБСЕ ко всему неконтролируемому участку украино-российской границы в режиме "24 на 7";

обеспечение работы КПВВ Золотое.

Трехсторонняя контактная группа повторно заявляет о своей преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке "режима тишины",

– подчеркнула Дарка Олифер.

Она также отметила, что во время встречи стороны активно обсуждали вопрос обмена пленными. Были приложены усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами до конца года, воплотив решения нормандского саммита по этому вопросу.

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Кроме того, она рассказала о том, чего удалось достичь во время встреч ТКГ в Минске в 2019 году:

удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;

уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;

достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;

восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская;

начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;

обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

ТКГ выразила благодарность Мартину Сайдику за его конструктивную работу спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту. Отдельные слова благодарности украинская сторона высказала в адрес Республики Беларусь, которая предоставляет площадку для работы контактной группы,

– рузюмировала пресс-секретарь Леонида Кучмы.



О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала