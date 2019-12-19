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      Итоги работы ТКГ в Минске в 2019 году

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      ТКГ в Минске завершила свою работу в 2019 году / zik.ua

      В среду, 18 декабря, в Минске состоялась последняя в 2019 году встреча трехсторонней контактной группы в Минске. Украинская делегация ехала на нее для реализации договоренностей, достигнутых на нормандской встрече в Париже, но, похоже, за неделю, россияне передумали по многим вопросам.

      О результатах последней минской встречи года рассказала пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы Дарка Олифер в своем фейсбуке.

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      По ее словам, украинская делегация намеревалась 18 декабря договориться про:

      • полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, который должен быть введен до конца 2019 года;
      • взаимное освобождение удерживаемых лиц, полный и безусловный допуск международных организаций, включая с Международным комитетом Красного Креста, ко всем лицам, незаконно удерживаемых оккупантами;
      • согласование трех участков с гуманитарной целью разведения сил;
      • предоставление доступа СММ ОБСЕ ко всему неконтролируемому участку украино-российской границы в режиме "24 на 7";
      • обеспечение работы КПВВ Золотое.

      Трехсторонняя контактная группа повторно заявляет о своей преданности полной и всеобъемлющей реализации режима прекращения огня, подкрепленного выполнением всех необходимых мер по поддержке "режима тишины",
      – подчеркнула Дарка Олифер.

      Она также отметила, что во время встречи стороны активно обсуждали вопрос обмена пленными. Были приложены усилия, чтобы способствовать освобождению и обмену удерживаемыми лицами до конца года, воплотив решения нормандского саммита по этому вопросу.

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      Кроме того, она рассказала о том, чего удалось достичь во время встреч ТКГ в Минске в 2019 году:

      • удалось вдвое уменьшить количество обстрелов на Донбассе;
      • уменьшить применение артиллерии, минометов, танков;
      • достигнуты договоренности по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого, Петровского;
      • восстановлен мост возле КПВВ Станица Луганская;
      • начато обсуждение вопроса возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО;
      • обеспечивается работа инфраструктуры жизнедеятельности Донбасса, в которой нуждаются мирные жители по обе стороны линии соприкосновения.

      ТКГ выразила благодарность Мартину Сайдику за его конструктивную работу спецпредставителя действующего главы ОБСЕ в ТКГ и поздравила Хайди Грау с началом ее каденции на этом посту. Отдельные слова благодарности украинская сторона высказала в адрес Республики Беларусь, которая предоставляет площадку для работы контактной группы,
      – рузюмировала пресс-секретарь Леонида Кучмы.

      нормандська зустріч, про що домовилися
      О чем Украина и Россия договорились во время нормандской встречи / инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Ситуация в Золотом Разведение войск Война на Донбассе Леонид Кучма Минские договоренности Минск Новости Украины Новости политики
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