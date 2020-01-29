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      У Мінську відбулося засідання ТКГ: про що говорили

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      У Мінську 29 січня відбулося засідання Тристоронної контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили новий обмін утримуваними між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти.

      Про це повідомила прессекретарка представника України у ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер у своєму фейсбуці.

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      За її словами, гуманітарна підгрупа продовжує роботу щодо взаємного звільнення утримуваних. Сторони домовилися відновити пошук зниклих безвісти.

      "Під час засідання ТКГ українська сторона чітко заявила: вирішення проблем безпеки – припинення вогню, виведення збройних формувань і військової техніки, а також встановлення контролю за кордоном – є основним для виконання Мінських угод", – наголосила вона.

      Новина доповнюється…

       

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      Теги: Новини України Новини політики
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