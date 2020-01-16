У Мінську домовилися про нову ділянку розведення сил на Донбасі

На переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". При цьому українська та російська сторони пропонували одразу 9 ділянок, де можна було б провести розведення.

Тим не менш, домовитися вдалося лише про ділянку біля КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у ТКГ.

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Українська сторона пропонувала 4 ділянки розведення:

у районі мосту в Станиці Луганській;

поблизу Авдіївки;

біля Новоселиці-2;

поблизу КПВВ "Гнутове".

Натомість росіяни хотіли розведення у 6 ділянках, дві з яких співпадали з пропозиціями України:

у районі населеного пункту Щастя;

у Веселогорівці;

у Розсадках;

у Широкиному;

поблизу Авдіївки;

поблизу КПВВ "Гнутове".

Водночас джерело не повідомляє, чому сторони так і не змогли погодитися про розведення сил поблизу Авдіївки, на чому наполягали як Україна, так і Росія.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу