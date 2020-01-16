У Мінську домовилися про нову ділянку розведення сил на Донбасі
На переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". При цьому українська та російська сторони пропонували одразу 9 ділянок, де можна було б провести розведення.
Тим не менш, домовитися вдалося лише про ділянку біля КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у ТКГ.
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Українська сторона пропонувала 4 ділянки розведення:
- у районі мосту в Станиці Луганській;
- поблизу Авдіївки;
- біля Новоселиці-2;
- поблизу КПВВ "Гнутове".
Натомість росіяни хотіли розведення у 6 ділянках, дві з яких співпадали з пропозиціями України:
- у районі населеного пункту Щастя;
- у Веселогорівці;
- у Розсадках;
- у Широкиному;
- поблизу Авдіївки;
- поблизу КПВВ "Гнутове".
Водночас джерело не повідомляє, чому сторони так і не змогли погодитися про розведення сил поблизу Авдіївки, на чому наполягали як Україна, так і Росія.
Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:
- у районі Станиці Луганської;
- у районі Золотого;
- у районі Петрівського.
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