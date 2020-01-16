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      ОЛЕКСІЙ ГОНЧАРУК АЛЬОНА БАБАК

      У Мінську домовилися про нову ділянку розведення сил на Донбасі

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      У Мінську домовилися про розведення сил поблизу КПВВ "Гнутове" / ukrinform.ua

      На переговорах у Мінську тристороння контактна група остаточно домовилася про розведення сил на ділянці біля пункту пропуску "Гнутове". При цьому українська та російська сторони пропонували одразу 9 ділянок, де можна було б провести розведення.

      Тим не менш, домовитися вдалося лише про ділянку біля КПВВ "Гнутове". Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на джерела у ТКГ.

      Важливо! У Мінську відбулося перше у 2020 році засідання щодо Донбасу: про що домовилися

      Українська сторона пропонувала 4 ділянки розведення:

      • у районі мосту в Станиці Луганській;
      • поблизу Авдіївки;
      • біля Новоселиці-2;
      • поблизу КПВВ "Гнутове".

      Натомість росіяни хотіли розведення у 6 ділянках, дві з яких співпадали з пропозиціями України:

      • у районі населеного пункту Щастя;
      • у Веселогорівці;
      • у Розсадках;
      • у Широкиному;
      • поблизу Авдіївки;
      • поблизу КПВВ "Гнутове".

      Водночас джерело не повідомляє, чому сторони так і не змогли погодитися про розведення сил поблизу Авдіївки, на чому наполягали як Україна, так і Росія.

      Де вже відбулося розведення сил на Донбасі:

      • у районі Станиці Луганської;
      • у районі Золотого;
      • у районі Петрівського.

      Донбас, карта, розведення сил
      Карта розведення сил на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Мінськ Мінські домовленості Розведення військ
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