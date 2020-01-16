В Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе
На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". При этом украинская и российская стороны предлагали сразу 9 участков, где можно было бы провести разведение.
Тем не менее, договориться удалось лишь об участке возле КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в ТКГ.
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Украинская сторона предлагала 4 участка разведения
- в районе моста в Станице Луганской;
- вблизи Авдеевки;
- у Новоселицы-2;
- вблизи КПВВ "Гнутово".
В то же время россияне хотели разведение на 6 участках, два из которых совпадали с предложениями Украины:
- в районе населенного пункта Счастье;
- в Веселогоровке;
- в Рассадках;
- в Широкино;
- вблизи Авдеевки;
- вблизи КПВВ "Гнутово".
В то же время источник не сообщает, почему стороны так и не пришли к согласию о разведении сил вблизи Авдеевки, на чем настаивали как Украина, так и Россия.
Где уже произошло разведения сил на Донбассе:
- в районе Станицы Луганской;
- в районе Золотого;
- в районе Петровского.
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