В Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе

На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". При этом украинская и российская стороны предлагали сразу 9 участков, где можно было бы провести разведение.

Тем не менее, договориться удалось лишь об участке возле КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в ТКГ.

Важно! В Минске состоялось первое в 2020 году заседание по Донбассу: о чем договорились

Украинская сторона предлагала 4 участка разведения

в районе моста в Станице Луганской;

вблизи Авдеевки;

у Новоселицы-2;

вблизи КПВВ "Гнутово".

В то же время россияне хотели разведение на 6 участках, два из которых совпадали с предложениями Украины:

в районе населенного пункта Счастье;

в Веселогоровке;

в Рассадках;

в Широкино;

вблизи Авдеевки;

вблизи КПВВ "Гнутово".

В то же время источник не сообщает, почему стороны так и не пришли к согласию о разведении сил вблизи Авдеевки, на чем настаивали как Украина, так и Россия.

Где уже произошло разведения сил на Донбассе:

в районе Станицы Луганской;

в районе Золотого;

в районе Петровского.



Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала