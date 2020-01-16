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      В Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе

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      В Минске договорились о разведении сил вблизи КПВВ "Гнутово" / ukrinform.ua

      На переговорах в Минске трехсторонняя контактная группа окончательно договорилась о разведении сил на участке возле пункта пропуска "Гнутово". При этом украинская и российская стороны предлагали сразу 9 участков, где можно было бы провести разведение.

      Тем не менее, договориться удалось лишь об участке возле КПВВ "Гнутово". Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на источники в ТКГ.

      Важно! В Минске состоялось первое в 2020 году заседание по Донбассу: о чем договорились

      Украинская сторона предлагала 4 участка разведения

      • в районе моста в Станице Луганской;
      • вблизи Авдеевки;
      • у Новоселицы-2;
      • вблизи КПВВ "Гнутово".

      В то же время россияне хотели разведение на 6 участках, два из которых совпадали с предложениями Украины:

      • в районе населенного пункта Счастье;
      • в Веселогоровке;
      • в Рассадках;
      • в Широкино;
      • вблизи Авдеевки;
      • вблизи КПВВ "Гнутово".

      В то же время источник не сообщает, почему стороны так и не пришли к согласию о разведении сил вблизи Авдеевки, на чем настаивали как Украина, так и Россия.

      Где уже произошло разведения сил на Донбассе:

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      Донбас, карта, розведення сил
      Карта разведения сил на Донбассе / инфографика 24 канала

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      16 января
      1680
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Разведение войск Минские договоренности Минск
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