Ротація в оточенні Путіна: Кремль змінює курс щодо України?

Що стоїть за розмовами про зміну так званого російського куратора ОРДЛО Суркова? Путін готовий до компромісів чи це тактичній хід? Як далі відбуватимуться переговори по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі, – в інтерв’ю з головою правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимиром Фесенком.

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Сурков противник будь-яких компромісів по Донбасу

Які можливі причини відставки помічника Путіна Суркова і призначення на його місце заступника глави адміністрації президента Росії Дмитра Козака? Путін змінює політику відносно України?

Треба дочекатися офіційного указу. Про відставку Суркова говорили вже не раз. Наразі про це повідомив близький до Суркова російський політолог Олексій Чеснаков. Він зазначив, що причина – зміна курсу Кремля в українському напрямку.

Але це більше говорить про тактичні, а не стратегічні розбіжності між різними вежами Кремля. Досі ми не бачили жодних ознак зміни політики Росії щодо України. Військова ситуація на Донбасі не змінилася. Позиція Кремля щодо мінських угодами не змінилася навіть у деталях. Щоправда, відбулися переговори в нормандському форматі. Це добре. Зеленському вдалося дотиснути Путіна. Але концептуальних якісних змін у російській політиці відносно України не відбулося. Тому заява Чеснакова відображає тільки внутрішньокремлівські ігри, а не реальні зрушення в російській політиці.

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Що може змінитися із призначенням Козака?

Можливо, прихід Козака додасть позитивну динаміку переговорам по врегулюванню збройного конфлікту на Донбасі. У 2019 році результативно працювала переговорна зв'язка між помічником Зеленського Андрієм Єрмаком і Козаком. Вдалося двічі домовитися про обмін полоненими і політичними заручниками.



Сурков формально не задоволений політикою Путіна щодо України? / Фото Getty

Сурков блокував будь-які рухи в переговорному процесі. Він противник компромісів. Прихильник не стільки заморожування конфлікту на Донбасі, скільки його збереження. Виступав за те, щоб Україна надала широку автономію окупаційним формуванням на Донбасі під російським протекторатом.

Але будь-які компроміси можуть бути з дозволу Путіна. Такої впевненості немає. Якщо він не піде на компроміси в питанні про передачу нам контролю над кордоном, по політичній частині мінських угод, то серйозних змін не відбудеться. Лише приватні домовленості про розведення військ, обмін полоненими. Можливо, вдасться вийти на зниження військової активності на Донбасі. Поки цього не сталося. А всі ключові проблеми залишаються не вирішеними.

Росія не збирається просто так повертати окуповані території

Є припущення, що ротація Сурков-Козак пов'язана з тим, що ОРДЛО хочуть повернутим під контроль України?

З такими висновками краще не поспішати. Кажуть, що Козак – прихильник такого варіанту. Але Росія не збирається просто так нам повертати окуповані території. Козак відомий своїм планом по Молдові і Придністров'ю. Відіграв неабияку роль у вибудовуванні коаліції, яка забезпечила трансформацію влади в Молдові. В результаті посилилися позиції проросійського президента Додона і ослаблені у проєвропейські сили.

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Як діятиме Козак? Його формальна конструктивність може створити для нас проблеми. Важливо, не потрапити на його гачки. Він може запропонувати свій варіант. Треба дивитися, наскільки це прийнятно для України.



Україні важливо не потрапити на гачки Дмитра Козака / Фото Getty

Сурков діяв поверхнево і, слава Богу, неефективно. По-друге, у Суркова було кілька функцій. Переговірник у нормандському форматі. Куратор у Мінську. Пряме кураторство кадрової політики в так званих "ДНР" і "ЛНР". Питання, чи в повному обсязі Козак візьме на себе функції Суркова?

Багато хто говорить знову про замороження конфлікту за прикладом Придністров'я?

Україна не може заморозити конфлікт в односторонньому порядку. З приходом Козака – це один з можливих варіантів. Але він не прихильник такого сценарію. Заморожування – припинення військових дій, політичне статус кво. Зберігаються сепаратистські утворення. Але немає війни. Може, в прийнятних формах поновлюються економічні відносини.

Але в Молдові Козак діяв навпаки: в напрямку інтеграції Молдови і Придністров'я, зміни політичної конструкції самої Молдови. І може те саме робити по відношенню до України.

Західні партнери вимагають від України значних поступок

Можливо, ротація Сурков-Козак пов'язана з тим, що Путін навпаки - хоче посилити тиск на Україну?

Більш небезпечне посилення тиску на Україну з боку західних партнерів. Особливо, якщо одночасно Путін покаже готовність до якихось компромісів. Питання, правда, до яких. Це означатиме серйозний прорив в реалізації мінських угод.

З іншого боку, схоже, що західні партнери вимагають від України значних поступок щодо законопроєкту по децентралізації. У документі не йдеться про федералізацію. Утім, якщо з документу приберуть роль префектів як контролерів за місцевою владою, не буде стримувань з приводу самоуправства або сепаратистських проявів місцевої влади, то ризики для нас великі. У прихованій формі федералізація може проявитися під виглядом децентралізації.

Але ця ситуація буде індикатором подальшого розвитку переговорів по Донбасу і мирного процесу. За умови зрушень з боку Росії.



Яке майбутнє має бути в окупованих територіях / інфографіка 24 каналу

Посол Німеччини в Росії Геза Андреас фон Гайр заявив, що на полях Мюнхенської безпекової конференції 14-16 лютого можлива зустріч "нормандської четвірки". На ваш, погляд, які шанси?

Це можливо. Більш імовірна зустріч міністрів закордонних справ "нормандської четвірки". Або помічників глав держав. До того ж, якщо замість Суркова призначать Козака.

Чому Зеленський і Путін не зустрілися в Єрусалимі? Не було про що говорити?

Предмет для розмови є. Перш за все, що стосується виконання паризьких угод, досягнутих на зустрічі в нормандському форматі. Це тактика Путіна. Зеленський проявив ініціативу, а Путін любить грати. В даному випадку на нетерплячості Зеленського і затягуванні переговорів. Що не раз було.