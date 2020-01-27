Бойовики на Донбасі активізувалися: багато обстрілів, є загиблі, поранені

За минулу добу бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню. Стріляли із забороненої Мінськими домовленостями зброї. У результаті один військовий загинув, ще один отримав поранення. Також внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий загинув, ще один травмований.

Про ситуацію на Донбасі інформує штаб ООС.

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Збройні формування РФ 12 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів,

– йдеться в повідомленні.

Бойовики гатили також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, ще один отримав бойову травму. Крім того, у результаті підриву на невласновленому вибуховому пристрої загинув один військовий та ще один отримав бойову травму.

Від поранень, отриманих під час обстрілу проросійських найманців, загинув військовослужбовець ЗСУ Антон Хоба. Йому було 28 років.

Сім обстрілів зафіксували у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі неподалік Красногорівки;

поруч з Лебединським;

різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї;

два рази неподалік Старогнатівки;

поблизу Новогригорівки;

біля Гнутового.

П’ять обстрілів зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

два рази неподалік Оріхового;

двічі поблизу Новотошківського;

неподалік Кримського.

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Крім того, поблизу Богданівки бойовики стріляли зі стрілецької зброї.

З початку доби російські окупаційні війська обстріляли Піски з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Хто ще загинув на Донбасі у 2020 році: список

Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;

Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;

Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від поранення, отриманого під час обстрілу, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;

Віталій Караван – 26-річний захисник України загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;

Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;

Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;

Ігор Хімічук – старший солдат із Житомирщини. Виконуючи бойове завдання, хлопця вразила ворожа куля. Йому було всього 29 років.

Валерій Закусило – військовослужбовець загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі. Йому було 32 роки. У Валерія Закусила залишилися дві доньки.

Олександр Слободанюк – молодший сержант. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України. Під час виконання бойового завдання у воїна влучила куля ворожого снайпера. З ним попрощалися у місті Первомайську Миколаївської області.