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      Обстріли на Донбасі: загинув 24-річний український військовий

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      На Донбасі загинув український військовий / slovoidilo.ua

      На Донбасі 15 січня від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін. Чоловік отримав поранення голови. Врятувати його не вдалося.

      Про загибель українського військовослужбовця повідомили у фейсбуці 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Саме в її лавах служив чоловік.

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      Непоправне сталося. Олексій Кучкін чергував, чатуючи ворога. І хоч був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – влучив захиснику України в обличчя,
      – йдеться в повідомленні.

      Побратими намагалися швидко евакуювати чоловіка, доставити до лікарні. Однак життя військового не вдалося врятувати.

      Що відомо про Олексія Кучкіна?Чоловікові було 24 роки. Він родом з Харківщини. Три роки служив у лавах Збройних сил України. Був старшим стрільцем механізованого батальйону. Місяць тому одружився. Від першого шлюбу має сина.

      загинув військовий
      На Донбасі загинув Олексій Кучкін / Фейсбук 92-ОМБр імені Сірка

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Збройні сили України Проросійські бойовики Україна – Росія
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