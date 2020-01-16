Обстріли на Донбасі: загинув 24-річний український військовий

На Донбасі 15 січня від кулі ворожого снайпера загинув старший солдат Олексій Кучкін. Чоловік отримав поранення голови. Врятувати його не вдалося.

Про загибель українського військовослужбовця повідомили у фейсбуці 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка. Саме в її лавах служив чоловік.

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Непоправне сталося. Олексій Кучкін чергував, чатуючи ворога. І хоч був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підлу справу – влучив захиснику України в обличчя,

– йдеться в повідомленні.

Побратими намагалися швидко евакуювати чоловіка, доставити до лікарні. Однак життя військового не вдалося врятувати.

Що відомо про Олексія Кучкіна?Чоловікові було 24 роки. Він родом з Харківщини. Три роки служив у лавах Збройних сил України. Був старшим стрільцем механізованого батальйону. Місяць тому одружився. Від першого шлюбу має сина.



На Донбасі загинув Олексій Кучкін / Фейсбук 92-ОМБр імені Сірка