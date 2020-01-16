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      Обстрелы на Донбассе: погиб 24-летний украинский военный

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      На Донбассе погиб украинский военный / slovoidilo.ua

      На Донбассе 15 января от пули вражеского снайпера погиб старший солдат Алексей Кучкин. Мужчина получил ранение головы. Спасти его не удалось.

      О гибели украинского военнослужащего сообщили в фейсбуке 92-ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. Именно в ее рядах служил мужчина.

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      Непоправимое случилось. Алексей Кучкин дежурил, карауля врага. И хотя был в средствах защиты, коварный российский снайпер сделал свое подлое дело – попал защитнику Украины в лицо,
      говорится в сообщении.

      Собратья пытались быстро эвакуировать мужчину, доставить в больницу. Однако жизнь военного не удалось спасти.

      Что известно об Алексее Кучкине?
      Мужчине было 24 года. Он родом из Харьковщины. Три года служил в рядах Вооруженных сил Украины. Был старшим стрелком механизированного батальона. Месяц назад женился. От первого брака имеет сына.

      загинув військовий
      На Донбассе погиб Алексей Кучкин / Фейсбук 92-ОМБр имени Сирко

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Жертвы Война на Донбассе Пророссийские боевики
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