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      Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: где было горячее всего

      29 Читати новину українською
      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      Пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь с украинской стороны нет.

      Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 миллиметров, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      К теме: На Донбассе в очередной раз погиб украинский военнослужащий

      Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

      • недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета;
      • два раза рядом с населенным пунктом Павлополь – из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 миллиметров;
      • недалеко от Авдеевки – из снайперской винтовки;
      • вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.

      Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

      • недалеко от Светлодарска – из миномета калибра 82 миллиметров враг выпустил 2 мины;
      • два раза недалеко от населенного пункта Орехово – из артиллерии калибра 152 миллиметров – 6 снарядов, 120-миллиметрового миномета – 27 мин;
      • рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

      Отметим, что 15 января, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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