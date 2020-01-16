Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ: где было горячее всего

Пророссийские боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня. За текущие сутки потерь с украинской стороны нет.

Противник обстрелял позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 миллиметров, минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Кроме этого, присутствовала снайперская активность. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

недалеко от населенного пункта Пески – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Васильевки – из крупнокалиберного пулемета;

два раза рядом с населенным пунктом Павлополь – из БПЛА противник сбросил 6 гранатометных выстрелов ВОГ-17 калибра 30 миллиметров;

недалеко от Авдеевки – из снайперской винтовки;

вблизи населенного пункта Широкино – из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Невельским – из крупнокалиберного пулемета.

Четыре обстрела противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

недалеко от Светлодарска – из миномета калибра 82 миллиметров враг выпустил 2 мины;

два раза недалеко от населенного пункта Орехово – из артиллерии калибра 152 миллиметров – 6 снарядов, 120-миллиметрового миномета – 27 мин;

рядом с Новотошковским – из миномета калибра 120 миллиметров – 14 мин и автоматических станковых гранатометов.

Отметим, что 15 января, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала