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      Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: де було найгарячіше

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      Обстріли на Донбасі не вщухають / mil.gov.ua

      Проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат з українського боку немає.

      Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

      До теми: На Донбасі вкотре загинув український військовий

      Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

      • неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;
      • два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 міліметрів;
      • неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки;
      • поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;
      • поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

      Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

      • поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 міліметрів ворог випустив 2 міни;
      • два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 міліметрів – 6 снаряди, 120-міліметрового міномету – 27 мін;
      • поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

      Відзначимо, що 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув.


      Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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