Бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ: де було найгарячіше

Проросійські бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню. За поточну добу втрат з українського боку немає.

Противник обстріляв позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 міліметрів, мінометів калібру 120 та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, БПЛА, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Окрім цього, була присутня снайперська активність. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

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Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;

два рази поруч з населеним пунктом Павлопіль – з БПЛА противник скинув 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 міліметрів;

неподалік Авдіївки – зі снайперської гвинтівки;

поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та іншої стрілецької зброї;

поруч з Невельським – з великокаліберного кулемету.

Чотири обстріли противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу з Світлодарськом – з міномету калібру 82 міліметрів ворог випустив 2 міни;

два рази неподалік населеного пункту Оріхове – з артилерії калібру 152 міліметрів – 6 снаряди, 120-міліметрового міномету – 27 мін;

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів – 14 мін та автоматичних станкових гранатометів.

Відзначимо, що 15 січня, у результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець загинув.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу