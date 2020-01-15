На Донбасі вкотре загинув український військовий

Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Трагедія сталася 15 січня.

Відповідну інформацію оприлюднив пресцентр Операції Об’єднаних сил на своїй фейсбук сторінці. На жаль, деталі та місце інциденту військові не оприлюднили.

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За даними штабу упродовж доби 15 січня проросійські бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції із заборонених мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 міліметри, мінометів калібру 120 міліметри та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем, безпілотників, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також участь у обстрілах брали снайпери.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Пісків – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Василівки – з великокаліберного кулемету;

двічі поряд із населеним пунктом Павлопіль – з безпілотника бойовики здійснили 6 гранатометних пострілів ВОГ-17 калібру 30 міліметрів (осколкові гранати);

поруч з Авдіївкою – зі снайперської гвинтівки.

Чотири обстріли бойовики здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Світлодарська – з міномету калібру 82 міліметри ворог випустив 2 міни;

двічі неподалік Оріхового – з артилерії калібру 152 міліметри (6 снарядів) та 120-міліметрового міномету (27 мін);

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 міліметрів (14 мін) і автоматичних станкових гранатометів.

Щодо сиутації на ділянках розведення, то на всіх трьох (Золоте, Петрівське та Станиця Луганська) вона є стабільною. У Станиці Луганській, зокрема, працюють як співробітники ДСНС, так і представники Червоного Хреста. Перевезення населення тут між відновленим мостом та контрольним унктом здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено вже понад 4 тисячі пасажирів.

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До слова, упродовж доби 14 січня бойовики здійснили 10 обстрілів українських позицій. У результаті двоє українських бійців зазнали поранень.



Карта окупованих територій Донбасу/ Інфографіка 24 каналу