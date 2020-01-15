Бойовики серед ночі мінами обстріляли українських військових
Протягом доби 14 січня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших бійців зазнали поранень.
Окупанти вели прицільний вогонь з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.
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Зокрема, чотири обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):
- неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;
- поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Ще шість разів ворог стріляв по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):
- поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;
- тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
- поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Не заспокоїлися окупанти і в ніч проти 15 січня. Ворог стріляв по захисниках Світлодарська 82-мм міномету. На щастя, вночі обійшлося без втрат.