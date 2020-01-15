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      Бойовики серед ночі мінами обстріляли українських військових

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      Двоє українських військових зазнали травм на Донбасі / freeradio.com.ua

      Протягом доби 14 січня проросійські бойовики 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів двоє наших бійців зазнали поранень.

      Окупанти вели прицільний вогонь з 122-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС.

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      Зокрема, чотири обстріли були зафіксовані у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • неподалік Новотроїцького та Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
      • поблизу населеного пункту Невельське – з великокаліберних кулеметів;
      • поруч з Широкиним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Ще шість разів ворог стріляв по позиціях угруповання "Північ" (Луганська область):

      • поруч з Луганським – зі станкових протитанкових гранатометів;
      • тричі в районі населеного пункту Оріхове – з артилерійських систем 122 калібру – 8 снарядів, з мінометів калібру 120 мм - 28 мін, з 82-мм міномету – 8 мін, а також застосував автоматичні гранатомети;
      • поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм – 8 мін та з великокаліберних кулеметів;
      • неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Не заспокоїлися окупанти і в ніч проти 15 січня. Ворог стріляв по захисниках Світлодарська 82-мм міномету. На щастя, вночі обійшлося без втрат.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Постраждалі
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