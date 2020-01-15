07:33
15 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Танец Путина с Бушем. Неизлечимая Поклонская
      Вєсті Кремля
      22:29, 14 января
      Вести.UA: "Квартал 95" атакуют российские хакеры. ОПЗЖ пугает украинцев
      Вєсті.UA
      19:59, 14 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Боевики ночью минами обстреляли украинских военных

      0 Читати новину українською
      Двое украинских военных получили травмы на Донбассе / freeradio.com.ua

      В течении суток 14 января пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствии вражеских обстрелов двое наших бойцов получили ранения.

      Оккупанты вели прицельный огонь из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

      Интересно: Сколько людей погибло на пунктах пропуска на Донбассе: цифры впечатляют

      В частности, четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

      • неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;
      • вблизи населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Еще шесть раз враг стрелял по позициям группировки "Север" (Луганская область):

      • рядом с Луганским – с станковых противотанковых гранатометов;
      • трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;
      • вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;
      • неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      Не успокоились оккупанты и в ночь на 15 января. Враг стрелял по защитникам Светлодарска из 82-мм миномета. К счастью, ночью обошлось без потерь.

       

      Сколько людей погибло на пунктах пропуска на Донбассе: цифры впечатляют
      сегодня
      177
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Постраждалі Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 07:01 Цены на бензин в 2020 году: от чего зависят и каковы прогнозы
      31
      14 января , 23:30 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Людмила Гаврилюк 3146
      14 января , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1231
      9 января , 17:00 Аллергия на домашних животных: что именно провоцирует аллергические реакции
      172
      14 января , 22:23 Главные новости 14 января: арест подозреваемых в сбивании самолета МАУ, Венедиктова уже не депут
      Ірина Вихрущ 616
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук