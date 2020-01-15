Боевики ночью минами обстреляли украинских военных

В течении суток 14 января пророссийские боевики 10 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Вследствии вражеских обстрелов двое наших бойцов получили ранения.

Оккупанты вели прицельный огонь из 122-мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщает штаб ООС.

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В частности, четыре обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область):

неподалеку Новотроицкого и Марьинки – из стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Невельское – из крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Широкино – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Еще шесть раз враг стрелял по позициям группировки "Север" (Луганская область):

рядом с Луганским – с станковых противотанковых гранатометов;

трижды в районе населенного пункта Орехово – из артиллерийских систем 122 калибра – 8 снарядов, из минометов калибра 120 мм – 28 мин, с 82-мм миномета – 8 мин, а также применил автоматические гранатометы;

вблизи Крымского – из миномета калибра 82 мм – 8 мин и из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Не успокоились оккупанты и в ночь на 15 января. Враг стрелял по защитникам Светлодарска из 82-мм миномета. К счастью, ночью обошлось без потерь.