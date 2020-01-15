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      Сколько людей погибло на пунктах пропуска на Донбассе: цифры впечатляют

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      На КПВВ в Луганской и Донецкой областях в 2019 году умерли 27 человек / MRPL.CITY

      В течение 2019 года при пересечении контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в Донецкой и Луганской областях погибли 27 человек. В основном это пожилые люди.

      Об этом сообщил представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский на своей Facebook-странице.

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      По его словам, также в 2019 году бригады экстренной медицинской помощи осуществили 290 выездов, то есть раз в два дня. Таким образом, медики оказали помощь 301 человеку.

      Правозащитник отмечает, что по поручению Денисовой он неоднократно выступал на областных коллегиях и выездном заседании правительства Украины в Мариуполе. На этих мероприятиях Лисянский поднимал вопрос обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на пунктах пропуска на Донбассе. Представитель омбудсмена подчеркивает, что такие шаги помогут более оперативно оказать медицинскую помощь людям, которые пересекают эти пункты.

      14 января я повторно обратился (направил письма) к главе Донецкой областной военно-гражданской администрации Павлу Кириленко и председателю Луганской областной военно-гражданской администрации Сергею Гайдаю с просьбой рассмотреть возможность обеспечения постоянного присутствия бригад экстренной медицинской помощи на КПВВ в Луганской и Донецкой областях,
      – констатировал Павел Лисянский.

      Кстати, в конце 2019 года украинские пограничники заявляли, что боевики намеренно создают очереди на пунктах пропуска на Донбассе. Дело в том, что те начинают массово пропускать людей на подконтрольную Киеву территорию уже после закрытия КПВВ.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Новости Донецка Новости Луганска
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