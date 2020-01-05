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      Стояла в очереди за украинской пенсией: на оккупированном Донбассе умерла сообщница боевиков

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      В очереди за украинской пенсией умерла организатор нелегитимного "референдума" на Донбассе / BBC

      Только начался 2020 год, а уже на блокпосту боевиков в оккупированной Горловке произошла первая смерть – умерла 75-летняя пенсионерка. Правда, покойница оказалась непростой.

      Говорится о Ларисе Найде. Женщина стояла в очереди, так хотела попасть на подконтрольную Киеву территорию, чтобы получить пенсию. Но на украинский контрольный пункт "Майорское" так и не добралась, пишет издание Replyua.net.

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      Журналист Денис Казанский в своих соцсетях сообщил, что в 2016 году вышеуказанную пенсионерку внесли в базу "Миротворца". А попала женщина в чистилище, потому что в 2014 году занималась так называемым "референдумом" и "выборами" на оккупированной Луганщине. Помогала ей в этом должность председателя поселковой избирательной комиссии в Перевальском районе, которую она заняла в 2006 году.

      Поэтому можно утверждать, что Лариса Найда непосредственно была причастна к возникновению блокпостов и очередей за пенсионными выплатами.

      Информация о Ларисе Найде в базе "Миротворца"

      Заметим, что всевозможные "референдумы" и "выборы" оккупанты проводили в рамках кремлевского проекта "Новороссия". Но после его провала российские пропагандисты быстренько сменили акценты, и теперь всячески пытаются убедить жителей оккупированного Донбасса, что во время этих "волеизъявлений" никто не гарантировал присоединения к России и в принципе "никто ничего не обещал".

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      К слову, накануне в Москве умер идейный вдохновенных Антимайдана Артем Мартиросян. Из-за него в 2016 году СБУ вынуждена была возвращать в Киев самолет белорусской компании Belavia.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Жертвы Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Пророссийские боевики
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