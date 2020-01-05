Стояла у черзі за українською пенсією: на окупованому Донбасі померла поплічниця бойовиків

Тільки почався 2020 рік, а вже на блокпосту бойовиків у окупованій Горлівці сталася перша смерть – померла 75-річна пенсіонерка. Щоправда, небіжчиця виявилася непростою.

Мовиться про Ларису Найду. Жінка стояла у черзі, оскільки хотіла потрапити на підконтрольну Києву територію, аби отримати пенсію. Але на український контрольний пункт "Майорське" так і не дісталася, пише видання Replyua.net.

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Журналіст Денис Казанський у своїх соцмережах повідомив, що у 2016 році вищезазначену пенсіонерку внесли до бази "Миротворця". А потрапила жінка до чистилища, бо у 2014 році займалася так званими "референдумом" і "виборами" на окупованій Луганщині. Допомагала їй у цьому посада голови селищної виборчої комісії в Перевальському районі, яку вона зайняла у 2006 році.

Тому можна стверджувати, що Лариса Найда безпосередньо була причетною до виникнення блокпостів і черг за пенсійними виплатами.

Інформація про Ларису Найду у базі "Миротворця"

Зауважимо, що всілякі "референдуми" та "вибори" окупанти проводили у межах кремлівського проєкту "Новоросія". Але після його провалу російської пропагандисти швиденько змінили акценти, і тепер всіляко намагаються переконати жителів окупованого Донбасу, що під час цих "волевиявлень" ніхто не гарантував приєднання до Росії та в принципі "ніхто нічого не обіцяв".

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До слова, напередодні у Москві помер ідейний натхненних Антимайдану Артем Мартиросян. Через нього у 2016 році СБУ змушеною була повертати до Києва літак білоруської компанії Belavia.