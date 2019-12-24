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      Прикордонники попередили про нові провокації бойовиків

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      Черги на пунктах пропуску на Донбасі / Соцмережі

      Представники окупаційних адміністрацій на Донбасі направляють на ніч у "сіру зону" натовпи людей. Таким чином, вони не дотримуються взятих на себе зобов’язань щодо безпечної роботи гуманітарних дорожніх коридорів.

      Як наголошують у пресцентрі Держприкордонслужби, бойовики навмисно створюють чергу та після закриття котрольно-пропускних пунктів масово пропускають людей на підконтрольну Києву територію.

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      Прикордонники підкреслюють, що такі дії несуть потенційну загрозу для життя та здоров’я громадян, оскільки перетин лінії розмежування в темний час доби або взагалі залишення людей на ночівлю в так званій "сірій зоні" можуть значного загострити безпекову ситуацію.

      Упродовж грудня бойовики вдавалися до подібних провокацій в таких контрольних пунктах в`їзду-виїзду, як "Гнутове", "Новотроїцьке" та "Майорське". Загалом українська сторона зафіксувала п’ять випадків, коли після 17.00 з тимчасово окупованої території прибувала значна кількість людей і автомобілів.

      У зв’язку з такою ситуацією командування Об’єднаних сил вирішило продовжити роботу цих пунктів. Так, від початку грудня українські прикордонники додатково оформили та пропустили через лінію розмежування 266 осіб, зокрема 14 дітей.

      Також у Держприкордонслужбі звернулися до громадян планувати свої поїздки, враховуючи час доби та пору року. Згідно із зимовим графіком, пункти пропуску на Донбасі працюють з 8:00 до 17:00.

      Черги, Донбас, інфографіка, пукти пропуску, Держприкордронслужба
      Як бойовики у грудні порушували режим роботи пунктів пропуску на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби 

      До слова, нещодавно Росія завезла на окуповану територію Донбасу дві колони з 17 вантажівок буцімто "гуманітарного конвою". В'їхали машини традиційно без погодження з офіційним Києвом. Більше того, перетнули вони російсько-український кордон посеред ночі. 

      Big Test вживаного Renault Megane 3 з дизельним двигуном
      23 грудня
      5717
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Держприкордонслужба Проросійські бойовики
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