Черги на кордоні з Польщею зменшилися: яка ситуація зараз

Прикордонники на кордоні з Польщею працюють у посиленому режимі. Прогнозують: автомобілі, які зараз у черзі, будуть оформлені до кінця дня.

22 грудня на кордоні з Польщею утворилися кілометрові черги. Українці повідомляли, що дехто чекав на можливість потрапити до Польщі вже 40 годин. А черга через пропускний пункт "Смільниця" не рухалася протягом 5 годин. Станом на сьогодні ситуація покращилася.

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Керівник пресслужби Львівського прикордонного загону Роман Стахів повідомляє, що наразі черги на кордоні з Польщею суттєво зменшилися на всіх пропускних пунктах, повідомляє Укрінформ.

Цьому посприяла робота прикордонників, які майже вдвічі збільшили кількість персоналу для оформлення документів,

– прокоментував Стахів.

За інформацією прикордонників, станом на ранок у черзі до пропускного пункту "Краківець" було зафіксовано 1100 легкових автомобілів, до Рави-Руської – 1300, до Шегинь – 500. Кажуть, що всі ці авто будуть оформлені до кінця дня.

Натомість, за словами прикордонників, черг на в'їзд з України до Польщі немає.

Чому утворилися черги на кордоні з Польщі до України

Черги на кордоні перед новорічними святами уже традиційні. Українці, які навчаються чи працюють у Польщі, масово повертаються додому на свята.



Наразі українські пункти пропуску не можуть працювати швидше. З нового року розпочнеться реконструкція та добудова 12 пунктів пропуску на кордоні. Тоді ситуація покращиться.