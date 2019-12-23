Очереди на границе с Польшей уменьшились: какова ситуация на данный момент

Пограничники на границе с Польшей работают в усиленном режиме. Прогнозируют: автомобили, которые сейчас в очереди, будут оформлены до конца дня.

22 декабря на границе с Польшей образовались километровые очереди. Украинцы сообщали, что некоторые ожидали возможности попасть в Польшу 40 часов. А очередь через пропускной пункт "Смильница" не двигалась в течение 5 часов. На данный момент ситуация улучшилась.

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Руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Роман Стахив сообщает, что сейчас очереди на границе с Польшей существенно уменьшились на всех пропускных пунктах, сообщает "Укринформ".

Этому способствовала работа пограничников, которые почти вдвое увеличили количество персонала для оформления документов,

– прокомментировал Стахив.

По информации пограничников, по состоянию на утро в очереди к пропускному пункту "Краковец" было зафиксировано 1100 легковых автомобилей, в Равы-Русской – 1300, в Шегинях – 500. Говорят, что все эти автомобили будут оформлены до конца дня.

Однако, по словам пограничников, очередей на въезд из Украины в Польшу нет.

Почему образовались очереди на границе из Польши в Украину

Очереди на границе перед новогодними праздниками уже традиционы. Украинцы, которые учатся или работают в Польше, массово возвращаются домой на праздники.



Сейчас украинские пункты пропуска не могут работать быстрее. С нового года начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. Тогда ситуация улучшится.