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      Очереди на границе с Польшей уменьшились: какова ситуация на данный момент

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      На границе с Польшей сейчас работает вдвое больше пограничников / dpsu.gov.ua

      Пограничники на границе с Польшей работают в усиленном режиме. Прогнозируют: автомобили, которые сейчас в очереди, будут оформлены до конца дня.

      22 декабря на границе с Польшей образовались километровые очереди. Украинцы сообщали, что некоторые ожидали возможности попасть в Польшу 40 часов. А очередь через пропускной пункт "Смильница" не двигалась в течение 5 часов. На данный момент ситуация улучшилась.

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      Руководитель пресс-службы Львовского пограничного отряда Роман Стахив сообщает, что сейчас очереди на границе с Польшей существенно уменьшились на всех пропускных пунктах, сообщает "Укринформ".

      Этому способствовала работа пограничников, которые почти вдвое увеличили количество персонала для оформления документов,
      прокомментировал Стахив.

      По информации пограничников, по состоянию на утро в очереди к пропускному пункту "Краковец" было зафиксировано 1100 легковых автомобилей, в Равы-Русской – 1300, в Шегинях – 500. Говорят, что все эти автомобили будут оформлены до конца дня.

      Однако, по словам пограничников, очередей на въезд из Украины в Польшу нет.

      Почему образовались очереди на границе из Польши в Украину
      Очереди на границе перед новогодними праздниками уже традиционы. Украинцы, которые учатся или работают в Польше, массово возвращаются домой на праздники.

      Сейчас украинские пункты пропуска не могут работать быстрее. С нового года начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. Тогда ситуация улучшится.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Авто Новости Польши
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