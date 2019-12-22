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      На кордоні з Польщею утворились довжелезні передноворічні черги: що відомо

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      На польсько-українському кордоні великі черги / Фейсбук Максима Нефьодова

      На кордоні України та Польщі утворились довгі передноворічні черги. Серед причин – нестача пунктів пропуску та тривале оформлення автівок українців, що живуть за кордоном. Найбільша затримка йде з польської сторони.

      Про вже традиційні новорічні черги повідомив у фейсбуці голова Державної митної служби України Максим Нефьодов. Він проілюстрував ситуацію,  додавши фото і відео з пунктів пропуску.

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      З нового року розпочнеться реконструкція та добудова 12 пунктів пропуску на кордоні. Тоді ситуація покращиться.

      Поки стараємось зробити все, що можемо, із наявною пропускною спроможністю, перекинули максимум людей з виїзду на в‘їзд,
      – написав Нефьодов.

      За його словами, Україна не може зі своєї сторони пропустити більше автівок, ніж пропустили поляки.

      черги кордон польща
      На кордоні вільні місця з української сторони / Фейсбук Нефьодова

      Для ілюстрації голова Держмитниці додав фото та відео зі пункту пропуску Смільниця. На них видно, що на українській є вільне місце. Зі сторони поляків стоїть черга, багато людей очікують на tax free.

      Смільниця – один із пунктів пропуску через державний кордон України на кордоні з Польщею. Розташований у Старосамбірському районі Львівської області.

      Черги з української сторони немає: відео

      Нефьодов додає, що чергу сповільнює і процедура оформлення авто, які належать українцям, що живуть за кордоном. Воно займає більше часу, ніж пропуск туриста.

      Наступного року подумаємо, як електронізувати цей процес. Наприклад, на Закарпатті минулого року оформлялось приблизно 100 авто за добу, зараз 1400,
      – написав він.

      Голова Держмитниці також навів статистику пропуску на в’їзд з Польщі за минулу ніч:

      • Рава-Руська – 131 вантажівка, 682 легкові, 32 автобуси;
      • Краківець – 229 вантажівок, 1460 легкових, 103 автобуси;
      • Мостиська – 210 вантажівок, 642 легкових, 45 автобусів;
      • Угринів – 1245 легкових, 14 автобусів;
      • Грушів – 87 вантажівок, 860 легкових;
      • Смільниця – 384 легкових;
      • Порубне – 124 вантажних, 520 легкових;
      • Ягодин – 307 вантажних, 570 легкових.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Максим Нефьодов Державна митна служба Новини Польщі
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