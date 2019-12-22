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      На границе с Польшей образовались длинные предновогодние очереди: что известно

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      На польско-украинской границе большие очереди / Фейсбук Максима Нефедова

      На границе Украины и Польши образовались длинные предновогодние очереди. Среди причин – нехватка пунктов пропуска и длительное оформление автомобилей украинцев, живущих за рубежом. Наибольшая задержка идет с польской стороны.

      О уже традиционных новогодних очередях сообщил в фейсбуке председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Он проиллюстрировал ситуацию, добавив фото и видео с пунктов пропуска.

      Обратите внимание: Скандал на Львовской таможне: чиновников подозревают в махинациях на миллионы гривен

      С нового года начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. Тогда ситуация улучшится.

      Пока стараемся сделать все, что можем, с имеющейся пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд,
      – написал Нефедов.

      По его словам, Украина не может со своей стороны пропустить больше автомобилей, чем пропустили поляки.

      черги кордон польща
      На границе свободные места с украинской стороны / Фейсбук Нефедова

      Для иллюстрации глава Гостаможни добавил фото и видео с пункта пропуска Смильница. На них видно, что на украинской стороне есть свободное место. Со стороны поляков стоит очередь, многие ожидают tax free.

      Смильниця – один из пунктов пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Расположен в Старосамборском районе Львовской области.

      Очереди с украинской стороны нет: видео

      Нефедов добавляет, что очередь замедляет и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом. Она занимает больше времени, чем пропуск туриста.

      В следующем году подумаем, как електронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 авто в сутки, сейчас 1400,
      – написал он.

      Глава Гостаможни также привел статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь:

      • Рава-Руська – 131 грузовик, 682 легковые, 32 автобуса;
      • Краковец – 229 грузовиков, 1460 легковых, 103 автобуса;
      • Мостыська – 210 грузовиков, 642 легковых, 45 автобусов;
      • Угринов – 1245 легковых, 14 автобусов;
      • Грушев – 87 грузовиков, 860 легковых;
      • Смильниця – 384 легковых;
      • Порубное – 124 грузовых, 520 легковых;
      • Ягодин – 307 грузовых, 570 легковых.
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Польши Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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