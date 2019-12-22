На границе с Польшей образовались длинные предновогодние очереди: что известно

На границе Украины и Польши образовались длинные предновогодние очереди. Среди причин – нехватка пунктов пропуска и длительное оформление автомобилей украинцев, живущих за рубежом. Наибольшая задержка идет с польской стороны.

О уже традиционных новогодних очередях сообщил в фейсбуке председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Он проиллюстрировал ситуацию, добавив фото и видео с пунктов пропуска.

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С нового года начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. Тогда ситуация улучшится.

Пока стараемся сделать все, что можем, с имеющейся пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд,

– написал Нефедов.

По его словам, Украина не может со своей стороны пропустить больше автомобилей, чем пропустили поляки.



На границе свободные места с украинской стороны / Фейсбук Нефедова

Для иллюстрации глава Гостаможни добавил фото и видео с пункта пропуска Смильница. На них видно, что на украинской стороне есть свободное место. Со стороны поляков стоит очередь, многие ожидают tax free.

Смильниця – один из пунктов пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Расположен в Старосамборском районе Львовской области.

Очереди с украинской стороны нет: видео

Нефедов добавляет, что очередь замедляет и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом. Она занимает больше времени, чем пропуск туриста.

В следующем году подумаем, как електронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 авто в сутки, сейчас 1400,

– написал он.

Глава Гостаможни также привел статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь: