На границе с Польшей образовались длинные предновогодние очереди: что известно
На границе Украины и Польши образовались длинные предновогодние очереди. Среди причин – нехватка пунктов пропуска и длительное оформление автомобилей украинцев, живущих за рубежом. Наибольшая задержка идет с польской стороны.
О уже традиционных новогодних очередях сообщил в фейсбуке председатель Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов. Он проиллюстрировал ситуацию, добавив фото и видео с пунктов пропуска.
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С нового года начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе. Тогда ситуация улучшится.
Пока стараемся сделать все, что можем, с имеющейся пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд,
– написал Нефедов.
По его словам, Украина не может со своей стороны пропустить больше автомобилей, чем пропустили поляки.
На границе свободные места с украинской стороны / Фейсбук Нефедова
Для иллюстрации глава Гостаможни добавил фото и видео с пункта пропуска Смильница. На них видно, что на украинской стороне есть свободное место. Со стороны поляков стоит очередь, многие ожидают tax free.
Смильниця – один из пунктов пропуска через государственную границу Украины на границе с Польшей. Расположен в Старосамборском районе Львовской области.
Очереди с украинской стороны нет: видео
Нефедов добавляет, что очередь замедляет и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущим за рубежом. Она занимает больше времени, чем пропуск туриста.
В следующем году подумаем, как електронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 авто в сутки, сейчас 1400,
– написал он.
Глава Гостаможни также привел статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь:
- Рава-Руська – 131 грузовик, 682 легковые, 32 автобуса;
- Краковец – 229 грузовиков, 1460 легковых, 103 автобуса;
- Мостыська – 210 грузовиков, 642 легковых, 45 автобусов;
- Угринов – 1245 легковых, 14 автобусов;
- Грушев – 87 грузовиков, 860 легковых;
- Смильниця – 384 легковых;
- Порубное – 124 грузовых, 520 легковых;
- Ягодин – 307 грузовых, 570 легковых.