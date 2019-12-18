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      Украинским автомобилям могут запретить пересекать границу ЕС

      360 Читати новину українською
      Въезд запрещен! / 24 канал

      Автомобилям на украинских номерах могут запретить въезд на территорию Европы. Причина – в изменениях к Закону Украины "О дорожном движении", которые уже находятся на рассмотрении в Верховной Раде.

      Вскоре украинцы потеряют возможность путешествовать по Европе на собственном автомобиле, избавившись от всех преимуществ уже такого привычного безвиза. По крайней мере, таких последствий, по словам экспертов, можно ожидать, если Верховная Рада примет изменения к Закону Украины "О дорожном движении", инициированным МВД и поддержанным Кабинетом министров.

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      Дело в том, что согласно предложенным изменениям, государство снимает с себя обязанность выдавать номерные знаки для транспортных средств и контроль их производства, оставляя за собой только учет таких субъектов, которые будут заниматься их покупкой и изготовлением. Но даже и по желанию МВД Украины не сможет повлиять на недобросовестного производителя номерных знаков, ведь функционально не имеет права проверять качество хозяйственной продукции. Изготовление номерных знаков для транспортных средств не является видом деятельности, подлежащей лицензированию. Таким образом, контроль со стороны государства в данной сфере производства останется отсутствующим.

      Другими словами, Украину заполонят фальшивые номера или номерные знаки, которые не соответствуют требованиям ГОСТ и стандарту Евросоюза. И требования к номерным знакам значительно строже, чем кажется на первый взгляд. Они должны соответствовать семи главным критериям. Далеко не факт, что все производители смогут обеспечить такое соответствие.

      В первую очередь пострадают те водители, которые любят путешествовать по Европе на собственном автомобиле, поскольку на пунктах пересечения границы, отличить качественный номер от сделанного абы как, специалистам не составит лишних затруднений.

      "Стандарты номерных знаков, которые изготавливаются в Украине в настоящее время, разрабатывались в том числе и по требованиям ЕС, – рассказывает эксперт в области автомобильного права Игорь Рогнянский. – Это касается и требований, относительно их внешнего вида, материала из которого они изготовлены и их свойств. Например, способности отражать световые лучи. Не говоря уже о расстоянии между голограммами, государственном символе Украины, который не должен выводиться из номера любым способом, размерах собственно цифр и букв. Вся эта продукция сертифицируется и лицензируется".

      Рогнянский утверждает, что за предложенными изменениями изготавливать номерные знаки получит возможность любой субъект предпринимательской деятельности. А значит, и материалы для номерных знаков он может закупать на свое усмотрение, а набивать номера – не придерживаясь существующих стандартов. Вряд ли кто из потребителей обратит на это внимание, особенно, когда твоя задача – быстрее зарегистрировать автомобиль. А вот на границе это может стать для владельца авто очень неприятной неожиданностью. И вместо запланированного отпуска или деловой встречи, придется проводить время в судах, требуя компенсации.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Авто Публикации Автосервис Статьи
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