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      Протесты под Радой: полиции пришлось успокаивать провокатора – фото, видео

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      Под Радой второй день подряд протестуют против земельной реформы / 24 канал

      Под Верховной Радой Украины второй день подряд продолжаются протесты против земельной реформы. Накануне все закончилось массовыми столкновениями между правоохранителями и протестующими. Неспокойно было уже и с самого утра на следующий день – в толпе начали провоцировать полицейских.

      После того, как провокатор бросил палкой в ​​правоохранителей, им пришлось его успокаивать, сообщает журналист 24 канала.

      К слову: Слышно политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

      На видео слышно, как протестующие между собой переспрашивают, видел ли кто, кто именно бросил палку. Позже правоохранители отпустили провокатора, и он ушел.

      Из-за акций протеста, которые продолжаются в Киеве уже второй день подряд, правоохранителям пришлось усилить меры безопасности в центре столицы. Об этом сообщили в столичной полиции.

      Службу в усиленном режиме несут структурные подразделения полиции Киева, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

      Конфликт правоохранителей и активистов под Радой: смотрите видео

      В это же время под Радой вновь начали собираться люди, которые протестуют против земельной реформы. Как и накануне – с символикой политических партий.

      Митинг под Радой: смотрите фото

      Что известно о столкновениях под Верховной Радой 17 декабря?
      Возле Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых были слышны громкие взрывы.

      Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.

      В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Рынок земли Верховная Рада Полиция Протесты Столкновения под Радой
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