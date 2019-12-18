Протесты под Радой: полиции пришлось успокаивать провокатора – фото, видео

Под Верховной Радой Украины второй день подряд продолжаются протесты против земельной реформы. Накануне все закончилось массовыми столкновениями между правоохранителями и протестующими. Неспокойно было уже и с самого утра на следующий день – в толпе начали провоцировать полицейских.

После того, как провокатор бросил палкой в ​​правоохранителей, им пришлось его успокаивать, сообщает журналист 24 канала.

К слову: Слышно политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

На видео слышно, как протестующие между собой переспрашивают, видел ли кто, кто именно бросил палку. Позже правоохранители отпустили провокатора, и он ушел.

Из-за акций протеста, которые продолжаются в Киеве уже второй день подряд, правоохранителям пришлось усилить меры безопасности в центре столицы. Об этом сообщили в столичной полиции.

Службу в усиленном режиме несут структурные подразделения полиции Киева, военнослужащие Национальной гвардии Украины, сотрудники ГСЧС, кинологи, взрывотехники и полиция диалога.

Конфликт правоохранителей и активистов под Радой: смотрите видео

В это же время под Радой вновь начали собираться люди, которые протестуют против земельной реформы. Как и накануне – с символикой политических партий.

Митинг под Радой: смотрите фото

Что известно о столкновениях под Верховной Радой 17 декабря?

Возле Верховной Рады произошло несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых были слышны громкие взрывы.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в стражей порядка камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.



В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.