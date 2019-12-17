Слышать политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый имеет право на мирные собрания, на выражение собственных мнений и каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Таким образом Зеленский отреагировал на митинги против земельной реформы под Верховной Радой, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

Дискуссии про законодательные инициативы не должны нарушать закон, подчеркнул президент Украины в своем фейсбуке.

Важно! Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские,

– заявил глава государства.

По его словам, это не является путем цивилизованной страны. Мол, если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе.

"Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтениями поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – резюмировал Владимир Зеленский.

Что известно о столкновениях под Верховной Радой?

Возле Верховной Рады произошли несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых было слышно громкие взрывы.



Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.



В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.