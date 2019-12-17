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      Слышать политические лозунги, а не голос фермеров: Зеленский о столкновениях под Радой

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      Зеленский отреагировал на столкновения под Верховной Радой / колаж 24 каналу

      Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый имеет право на мирные собрания, на выражение собственных мнений и каждый должен нести ответственность, если от его действий страдает другой. Таким образом Зеленский отреагировал на митинги против земельной реформы под Верховной Радой, которые переросли в столкновения с правоохранителями.

      Дискуссии про законодательные инициативы не должны нарушать закон, подчеркнул президент Украины в своем фейсбуке.

      Важно! Столкновения под Радой: протестующие разбили окна и разобрали брусчатку, есть задержанные

      Я уважаю мнение украинцев, в течение месяцев мы слушаем предложения по реформам. Однако на митинге относительно закона о земле звучат не голоса фермеров, а политические лозунги. Из-за них пострадали и митингующие, и полицейские,
      – заявил глава государства.

      По его словам, это не является путем цивилизованной страны. Мол, если мы хотим лучшей жизни, то должны научиться говорить, уважать друг друга и, в конце концов, жить вместе.

      "Власть, как и обещала, вносит между первым и вторым чтениями поправки в закон о земле на основе обсуждений с украинцами. Мы прислушиваемся к людям. И именно так Украина будет двигаться к лучшей жизни, несмотря на сопротивление старых "элит". Это я вам гарантирую", – резюмировал Владимир Зеленский.

      Что известно о столкновениях под Верховной Радой?
      Возле Верховной Рады произошли несколько столкновений между протестующими против рынка земли и полицией, в ходе которых было слышно громкие взрывы.

      Протестующие никого не выпускали из парламента, а полиция снесла палатки митингующих. В ответ они начали бросать в правоохранителей камни, палки, бутылки. В гостинице "Киев", где проживают народные депутаты Украины, повылетали окна.

      В ходе противостояния 17 правоохранителей и двое гражданских получили ранения. Кроме того, полиция задержала 26 протестующих. Ближе к вечеру их всех отпустили.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости политики Новости Украины Рынок земли Столкновения под Радой Президент Украины Владимир Зеленский
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