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      Чути політичні гасла, а не голос фермерів: Зеленський про сутички під Радою

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      Зеленський відреагував на сутички під Верховною Радою / колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен має право на мирне зібрання, на висловлення власних думок і кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Таким чином Зеленський відреагував на мітинги проти земельної реформи під Верховною Радою, що переросли у сутички з правоохоронцями.

      Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон, наголосив президент України у своєму фейсбуці.

      Важливо! Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

      Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції щодо реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські,
      – заявив глава держави.

      За його словами, це не є шляхом цивілізованої країни. Мовляв, якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом.

      "Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читаннями правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", – резюмував Володимир Зеленський.

      Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.

      Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.

      У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Ринок землі Володимир Зеленський Президент України Сутички під Радою
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