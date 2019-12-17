Чути політичні гасла, а не голос фермерів: Зеленський про сутички під Радою

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожен має право на мирне зібрання, на висловлення власних думок і кожен має нести відповідальність, якщо від його дій страждає інший. Таким чином Зеленський відреагував на мітинги проти земельної реформи під Верховною Радою, що переросли у сутички з правоохоронцями.

Дискусії про законодавчі ініціативи не повинні порушувати закон, наголосив президент України у своєму фейсбуці.

Важливо! Сутички під Радою: протестувальники розбили вікна і розібрали бруківку, є затримані

Я поважаю думку українців, впродовж місяців ми слухаємо пропозиції щодо реформ. Однак на мітингу щодо закону про землю звучать не голоси фермерів, а політичні гасла. Через них постраждали і мітингарі, і поліцейські,

– заявив глава держави.

За його словами, це не є шляхом цивілізованої країни. Мовляв, якщо ми хочемо кращого життя, то маємо навчитися говорити, поважати одне одного і, зрештою, жити разом.

"Влада, як і обіцяла, вносить між першим і другим читаннями правки в закон про землю на основі обговорень з українцями. Ми дослухаємося до людей. І саме так Україна буде рухатися до кращого життя, попри опір старих "еліт". Це я вам гарантую", – резюмував Володимир Зеленський.

Що відомо про сутички під Верховною Радою?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.



Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.