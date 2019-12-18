11:10
18 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хто врятує Росію від нещасть. YouTube для бідних
      Вєсті Кремля
      22:05, 17 грудня
      Вєсті.UA: Психічні розлади Киви. Полювання на "слуг народу"
      Вєсті.UA
      19:19, 17 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РИНОК ЗЕМЛІ ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПІДСУМКИ 2019

      Протести під Радою: поліції довелося заспокоювати провокатора – фото, відео

      952 Читать новость на русском
      Під Радою другий день поспіль протестують проти земельної реформи / 24 канал

      Під Верховною Радою України другий день поспіль тривають протести проти земельної реформи. Напередодні все закінчилося масовими сутичками між правоохоронцями і протестувальниками. Неспокійно було вже і з самого ранку наступного дня – у натовпі почали провокувати поліцейських.

      Після того, як провокатор кинув палицею у правоохоронців, їм довелося його заспокоювати, повідомляє журналіст 24 каналу.

      До слова: Чути політичні гасла, а не голос фермерів: Зеленський про сутички під Радою

      На відео чути, як протестувальники між собою перепитують, чи хтось бачив, хто саме кинув палицею. Пізніше правоохоронці відпустили провокатора, і він пішов.

      Через акції протесту, які тривають у Києві вже другий день поспіль, правоохоронцям довелося посилити заходи безпеки у центрі столиці. Про це повідомили у столичній поліції.

      Службу у посиленому режимі несуть структурні підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

      Суперечка правоохоронців та активістів під Радою: дивіться відео

      У цей же час під Радою знову почали збиратися люди, які протестують проти земельної реформи. Як і напередодні – з символікою політичних партій.

      Мітинг під Радою: дивіться фото

      Що відомо про сутички під Верховною Радою 17 грудня?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.

      Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.

      У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.

      Чому тремтять руки: основні причини
      сьогодні
      4120
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Сутички під Радою Верховна Рада Протести Поліція Ринок землі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:30 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
      Юлія Турелик 243
      сьогодні , 08:40 Вопрос транзита газа решать придется в любом сценарии
      Ель Мюрид 1255
      17 грудня , 18:30 Як обрати якісний камін та не помилитися з вибором: прості поради
      584
      сьогодні , 08:10 Дмитро Марченко вийшов під заставу: що відомо про українського генерала
      Євгенія Мазур 1646
      сьогодні , 07:25 Децентралізація: чи отримає Донбас окремі повноваження
      Інна Жолобович 1061
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук