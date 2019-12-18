Протести під Радою: поліції довелося заспокоювати провокатора – фото, відео

Під Верховною Радою України другий день поспіль тривають протести проти земельної реформи. Напередодні все закінчилося масовими сутичками між правоохоронцями і протестувальниками. Неспокійно було вже і з самого ранку наступного дня – у натовпі почали провокувати поліцейських.

Після того, як провокатор кинув палицею у правоохоронців, їм довелося його заспокоювати, повідомляє журналіст 24 каналу.

До слова: Чути політичні гасла, а не голос фермерів: Зеленський про сутички під Радою

На відео чути, як протестувальники між собою перепитують, чи хтось бачив, хто саме кинув палицею. Пізніше правоохоронці відпустили провокатора, і він пішов.

Через акції протесту, які тривають у Києві вже другий день поспіль, правоохоронцям довелося посилити заходи безпеки у центрі столиці. Про це повідомили у столичній поліції.

Службу у посиленому режимі несуть структурні підрозділи поліції Києва, військовослужбовці Національної гвардії України, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу.

Суперечка правоохоронців та активістів під Радою: дивіться відео

У цей же час під Радою знову почали збиратися люди, які протестують проти земельної реформи. Як і напередодні – з символікою політичних партій.

Мітинг під Радою: дивіться фото

Що відомо про сутички під Верховною Радою 17 грудня?Поблизу Верховної Ради сталися кілька сутичок між протестувальниками проти ринку землі та поліцією, у ході яких було чутно гучні вибухи.



Протестувальники нікого не випускали з парламенту, а поліція знесла намети мітингувальників. У відповідь вони почали кидати у правоохоронців каміння, палиці, пляшки. У готелі "Київ", де проживають народні депутати України, повилітали вікна.



У ході протистояння 17 правоохоронців та двоє цивільних отримали поранення. Крім того, поліція затримала 26 протестувальників. Ближче до вечора їх усіх відпустили.