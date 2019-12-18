Українським автомобілям можуть заборонити перетинати кордон ЄС

Автомобілям на українських номер можуть заборонити в'їзд на територію Європи. Причина – у змінах до Закону України "Про дорожній рух", які уже перебувають на розгляді у Верховній Раді.

Незабаром українці втратять можливість подорожувати Європою власним автомобілем, позбувшись усіх переваг уже такого звичного безвізу. Принаймні, таких наслідків, за словами експертів, можна очікувати, якщо Верховна Рада прийме зміни до Закону України "Про дорожній рух", ініційованими МВС та підтриманими Кабінетом міністрів.

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Річ у тім, що згідно із запропонованими змінами, держава знімає з себе обов'язок видавати номерні знаки для транспортних засобів та контроль їх виробництва, залишаючи за собою лише облік таких суб'єктів, які будуть займатися їх купівлею та виготовленням. Та й навіть за бажанням МВС України не зможе вплинути на недобросовісного виробника номерних знаків, адже функціонально не має права перевіряти якість господарської продукції. Виготовлення номерних знаків для транспортних засобів не є видом діяльності, який підлягає ліцензуванню. Таким чином контроль з боку держави в даній сфері виробництва залишиться відсутнім.

Іншими словами, Україну заполонять фальшиві номери, або номерні знаки, які не відповідають вимогам ДСТУ та стандарт Євросоюзу. І вимоги до номерних знаків значно суворіші, чим здається на перший погляд. Вони мають відповідати семи найголовнішим критеріям. Далеко не факт, що всі виробники зможуть забезпечити таку відповідність.

В першу чергу постраждають ті водії, які люблять подорожувати Європою власним автомобілем, оскільки на пунктах перетину кордону, відрізнити якісний номер від зробленого будь-як фахівцям не складе зайвих труднощів.

"Стандарти номерних знаків, які виготовляються в Україні на даний час, розроблялись у тому числі й на вимоги ЄС, – розповідає експерт у галузі автомобільного права Ігор Рогнянський. – Це стосується й вимог, щодо їх зовнішнього вигляду, матеріалу з якого вони виготовлені та їх властивостей. Наприклад, здатності відбивати світлові промені. Не говорячи вже про відстані між голограмами, державного символу України, який не має виводитися з номера будь-яким способом, розмірів власне цифр і літер. Уся ця продукція сертифікується і ліцензується".

Рогнянський стверджує, що за запропонованими змінами виготовляти номерні знаки отримає можливість будь-який суб'єкт підприємницької діяльності. А значить, і матеріали для номерних знаків він може закуповувати на власний розсуд, а набивати номери – не дотримуючись існуючих стандартів. Навряд чи хтось із споживачів зверне на це увагу, особливо, коли твоє завдання – швидше зареєструвати автомобіль. А ось на кордоні це може стати для власника авто дуже неприємною несподіванкою. І замість запланованої відпустки чи ділової зустрічі, доведеться проводити час у судах, вимагаючи компенсації.

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