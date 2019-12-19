Росія посеред ночі загнала на Донбас дві колони переповнених вантажівок

У четвер, 19 грудня, Росія завезла на окуповану територію Донбасу дві колони буцімто "гуманітарного конвою". Вони в'їхали на територію України без погодження з українською владою, ба більше, перетнула кордон посеред ночі – між 5 та 6 годинами.

Це вже був 96 "гуманітарний конвой" росіян за час окупації ними частини Донецької і Луганської областей. Він складався з 17 вантажівок, повідомляє Держприкордонслужба.

До слова: Коли між Україною та Росією з'явиться стіна та чи захистить вона нас від агресора

Переміщення цих російських автоколон, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та українського законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного хреста модальностей,

– наголосили в ДПСУ.

За повідомленнями окупантів, у вантажівках буцімто перевозили медичне обладнання, медикаменти та дитячі набори. Втім українські митники та прикордонники не змогли отримати точну інформацію про справжній вміст вантажівок.

Вантажівки були заповнені на близько 75%. Переміщення невідомих об'єктів на окуповані території Донбасу стали вже 20 "гуманітарним конвоєм" у цьому році.

Що відомо про поставки російської "гуманітарки" на Донбас?Росія постачає на окуповані території так звану "гуманітарну допомогу" ще з 2014 року, відколи розпочала збройну агресію проти України. Українських митників та прикордонників до перевірки таких вантажів не допускають.



Зі свого боку Україна вже не раз заявляла, що Росія під виглядом постачання "гуманітарки" порушує територіальну цілісність нашої держави, відтак закликала агресора припинити такі дії.