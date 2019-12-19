Россия посреди ночи загнала на Донбасс две колонны переполненных грузовиков

В четверг, 19 декабря, Россия завезла на оккупированную территорию Донбасса две колонны якобы "гуманитарного конвоя". Они въехали на территорию Украины без согласования с украинской властью, даже больше, пересекли границу посреди ночи – между 5 и 6 часами.

Это уже был 96 "гуманитарный конвой" россиян за время оккупации ими части Донецкой и Луганской областей. Он состоял из 17 грузовиков, сообщает Госпогранслужба.

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Перемещение этих российских автоколонн, как и предыдущих, происходило с грубым нарушением норм международного и украинского законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного креста модальностей,

– отметили в ГПСУ.

По сообщениям оккупантов, в грузовиках якобы перевозили медицинское оборудование, медикаменты и детские наборы. Впрочем украинские таможенники и пограничники не смогли получить точную информацию про подлинное содержание грузовиков.

Грузовики были заполнены на 75%. Перемещение неизвестных объектов на оккупированные территории Донбасса стали уже 20 "гуманитарным конвоем" в этом году.

Что известно о поставках российской "гуманитарки" на Донбасс?Россия поставляет на оккупированные территории так называемую "гуманитарную помощь" еще с 2014 года, когда начала вооруженную агрессию против Украины. Украинских таможенников и пограничников к проверке таких грузов не допускают.



Со своей стороны Украина уже не раз заявляла, что Россия под видом поставок "гуманитарки" нарушает территориальную целостность нашего государства, поэтому призвала агрессора прекратить такие действия.