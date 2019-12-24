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      Пограничники предупредили о новых провокациях боевиков

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      Очереди на пунктах пропуска на Донбассе / Соцсети

      Представители оккупационных администраций на Донбассе направляют на ночь в "серую зону" толпы людей. Таким образом, они не придерживаются взятых на себя обязательств по безопасной работе гуманитарных дорожных коридоров.

      Как отмечают в пресс-центре Госпогранслужбы, боевики намеренно создают очередь и после закрытия котрольно-пропускных пунктов массово пропускают людей на подконтрольную Киеву территорию.

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      Пограничники подчеркивают, что такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение линии разграничения в темное время суток или вообще оставление людей на ночлег в так называемой "серой зоне" могут значительного обострить ситуацию по безопасности.

      На протяжении декабря боевики прибегали к подобным провокациям в таких контрольных пунктах въезда-выезда, как "Гнутово", "Новотроицкое" и "Майорское". В целом украинская сторона зафиксировала пять случаев, когда после 17.00 с временно оккупированной территории прибывало значительное количество людей и автомобилей.

      В связи с такой ситуацией командование Объединенных сил решило продолжить работу этих пунктов. Так, с начала декабря украинские пограничники дополнительно оформили и пропустили через линию разграничения 266 человек, в том числе 14 детей.

      Также в Госпогранслужбе обратились к гражданам планировать свои поездки, учитывая время суток и время года. Согласно зимнему графику, пункты пропуска на Донбассе работают с 8:00 до 17:00.

      Очереди, Донбасс, инфографика, Пукто пропуска, Госпогранслужба
      Как боевики в декабре нарушали режим работы пунктов пропуска на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы 

      К слову, недавно Россия завезла на оккупированную территорию Донбасса две колонны из 17 грузовиков будто "гуманитарного конвоя". Въехали машины традиционно без согласования с официальным Киевом. Более того, пересекли они российско-украинскую границу посреди ночи. 

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      23 декабря
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Госпогранслужба Пророссийские боевики
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