Пограничники предупредили о новых провокациях боевиков

Представители оккупационных администраций на Донбассе направляют на ночь в "серую зону" толпы людей. Таким образом, они не придерживаются взятых на себя обязательств по безопасной работе гуманитарных дорожных коридоров.

Как отмечают в пресс-центре Госпогранслужбы, боевики намеренно создают очередь и после закрытия котрольно-пропускных пунктов массово пропускают людей на подконтрольную Киеву территорию.

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Пограничники подчеркивают, что такие действия несут потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение линии разграничения в темное время суток или вообще оставление людей на ночлег в так называемой "серой зоне" могут значительного обострить ситуацию по безопасности.

На протяжении декабря боевики прибегали к подобным провокациям в таких контрольных пунктах въезда-выезда, как "Гнутово" , "Новотроицкое" и "Майорское" . В целом украинская сторона зафиксировала пять случаев , когда после 17.00 с временно оккупированной территории прибывало значительное количество людей и автомобилей.

В связи с такой ситуацией командование Объединенных сил решило продолжить работу этих пунктов. Так, с начала декабря украинские пограничники дополнительно оформили и пропустили через линию разграничения 266 человек , в том числе 14 детей.

Также в Госпогранслужбе обратились к гражданам планировать свои поездки, учитывая время суток и время года. Согласно зимнему графику, пункты пропуска на Донбассе работают с 8:00 до 17:00.



Как боевики в декабре нарушали режим работы пунктов пропуска на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы