У "Слузі народу" вважають, що пенсіонери на Донбасі можуть отримувати по 2 пенсії

Якщо пенсіонери з Донбасу не можуть відкрити свій бізнес на підконтрольній Україні території, платити за оренду житла чи мати підтримку, – вони залишаються на окупованих територіях. І це нормально, коли вони отримують там 2 пенсії: українську і від окупаційних адміністрацій.

Так вважає парламентарка від "Слуги народу" Галина Третьякова. У Раді вона обіймає посаду глави комітету з питань соціальної політики. Про своє бачення ситуації вона розповіла в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

А ось, що про це думає віцепрем'єр: Виплата пенсій на окупованих територіях можлива лише після деокупації, – Кулеба

Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається,

– уточнила Третьякова.

Однак додала: на технічному рівні в Україні ніхто не буде з'ясовувати, "що людині там платять".

Ми будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок. Це пенсіонери й нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв'язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні!

– пояснила свою позицію "слуга народу".

Окрім того, вона назвала виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях "ще одним видом санкцій проти Росії", мовляв таким чином відбувається економічне розорення країни-агресора. "економічно розоряють".

Що відомо про Галину Третьякову? Галина Третьякова пройшла до Верховної Ради під 54 номером у списку "Слуги народу". "Прославилась", утрапивши у скандалу через листування інтимного характеру з чоловіком.