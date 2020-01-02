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      У "Слузі народу" вважають, що пенсіонери на Донбасі можуть отримувати по 2 пенсії

      36 Читать новость на русском
      Галина Третьякова / Realist.online

      Якщо пенсіонери з Донбасу не можуть відкрити свій бізнес на підконтрольній Україні території, платити за оренду житла чи мати підтримку, – вони залишаються на окупованих територіях. І це нормально, коли вони отримують там 2 пенсії: українську і від окупаційних адміністрацій.

      Так вважає парламентарка від "Слуги народу" Галина Третьякова. У Раді вона обіймає посаду глави комітету з питань соціальної політики. Про своє бачення ситуації вона розповіла в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

      А ось, що про це думає віцепрем'єр: Виплата пенсій на окупованих територіях можлива лише після деокупації, – Кулеба

      Ми не визнаємо окупанта і його дії, ми не визнаємо ті "пенсії" та "документи", ми не визнаємо те, що там відбувається,
      – уточнила Третьякова.

      Однак додала: на технічному рівні в Україні ніхто не буде з'ясовувати, "що людині там платять".

      Ми будемо забезпечувати його пенсією, тому що це наш громадянин і у нас з ним, як у держави, є зв'язок. Це пенсіонери й нехай вони навіть отримують по дві пенсії – хіба це має розірвати зв'язок з нашою державою і зі мною як з політиком? Ні!
      – пояснила свою позицію "слуга народу".

      Окрім того, вона назвала виплати українським пенсіонерам на окупованих територіях "ще одним видом санкцій проти Росії", мовляв таким чином відбувається економічне розорення країни-агресора. "економічно розоряють".

      Що відомо про Галину Третьякову? Галина Третьякова пройшла до Верховної Ради під 54 номером у списку "Слуги народу". "Прославилась", утрапивши у скандалу через листування інтимного характеру з чоловіком.

      Який курс долара і євро в обмінниках України
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Пенсія Війна на Донбасі
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