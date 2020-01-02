Виплата пенсій на окупованих територіях можлива лише після деокупації, – Кулеба

Питання виплати пенсій у непідконтрольних українському уряду окремих районах Донецької і Луганської областей може бути вирішене лише в контексті їхньої деокупації. Зараз здійснити такі операції технічно неможливо.

Про це віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Водночас, він додав, що для Євросоюзу виплата пенсій на окупованій території – це правозахисне питання.

Кулеба також зазначив, що на даний момент існує механізм отримання пенсій, який вимагає від отримувачів пенсії виїжджати на підконтрольну уряду України територію.

Буде там Пенсійний фонд, будуть працювати платіжні системи – можна буде рухатися далі,

– наголосив віце-прем'єр.

Коментуючи зареєстрований у Раді законопроєкт про виплату пенсій жителям тимчасово окупованих територій, Кулеба заявив, що такі законодавчі ініціативи повинні бути.

Що передбачає законопроєкт про пенсії жителям тимчасово окупованих територій

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №2083-д . Він має врегулювати питання щодо виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи.

Законопроєкт передбачає:

Надати людям, які жили на окупованих територіях і не могли платити страхові внески, право докупити стаж без застосування санкцій;

В разі втрати документів дати можливість розраховувати пенсію на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб;

Жителі окупованих територій зможуть отримувати пенсії без довідки вимушено переміщеної особи (переселенця);

Виплачувати заборгованість по пенсіях без терміну давності (наразі діє ліміт — 3 роки)

Як зараз відбуваються виплати пенсій на окупованих територіях?Задля уникнення зловживань у 2016 році Україна прийняла рішення про більш жорсткі правила отримання пенсій для переселенців. Видачу грошей здійснювали через рахунки та мережу "Ощадбанку". Також було встановлено систему верифікації через електронні пенсійні посвідчення. Крім цього, пенсіонери втрачали свої виплати, якщо більше двох місяців вони були відсутніми на територіях, підконтрольних Україні.



Це призвело до того, що мешканці окупованої частини Донбасу приїжджали на підконтрольну Україні територію. Вони ставали на облік, отримували пенсію і поверталися назад в ОРДЛО.