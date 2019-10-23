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      Досить знущань, – Сивохо вимагає виплачувати пенсії громадянам України на окупованих територій

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      Сергій Сивохо
      Сергій Сивохо / facebook.com/sivokho

      Сергій Сивохо, якого призначили радником секретаря Ради національної безпеки і оборони з питань реінтеграції та відновлення Донбасу, вважає, що Україна повинна обов'язково виплачувати пенсії своїм громадянам, які живуть на тимчасово непідконтрольній території.

      Про це Сивохо написав на своїй сторінці у фейсбуці після виїзного засідання Комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій.

      До теми: Сивохо в РНБО: політик відзвітував про перший день роботи – фото

      Він додав, що сьогодні Мінсоцполітики і МінТОТ "отримали на горіхи". За його словами, пенсіонери не повинні стояти у чергах на блокпостах раз у два місяці, щоб забрати свої гроші.

      Серед проблем, що обговорювали на засіданні Сивохо також назвав дискримінацію і відверте приниження переселенців постійними перевірками і контролем того, скільки вони пробули в Україні. За його словами, систему треба спростити, продовжити з 60 днів до 1 року.

       

       

      За його словами, формат виїзного засідання дозволить членам комітету на власні очі побачити усі аспекти життя людей.

      Актуально: Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо

      Як Сивохо опинився у складі РНБО?Про призначення він повідомив сам 21 жовтня. Хоча радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу його призначили ще 18 жовтня. 

      До слова, Сивохо є креативним продюсером "95 Кварталу" та членом журі "Ліги сміху". У 2019 році балотувався від президентської партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.

      Сивохо є вихідцем з Донецька. До окупації проросійськими бойовиками він проживав там із сім'єю.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Війна на Донбасі Пенсія Міністерство соціальної політики Окуповані території Міністерство у справах ветеранів
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