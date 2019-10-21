Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо

Відомого українського коміка Сергія Сивохо призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. На цій посаді він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Що відомо про гумориста, а відтепер політичного діяча Сергія Сивохо – далі.

Біографія Сергія Сивохо

Сергій Сивохо народився 8 лютого 1969 року в Донецьку.

Ще в школі він освоїв професію водія-автомеханіка, був учнем слюсара-деревопротезиста. Закінчив музичну школу по класу баяну. В армії освоїв спеціальність оператора підйомно-козлових пристроїв.

Важливо: Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО: фотодоказ

Далі Сивохо вступив до Донецького політехнічного інституту. Там він навчався на спеціальності інженер-металург. Друга вища освіта Сивохо – економіст-юрисконсульт. Окрім того, він закінчив Донецький інститут підприємництва, де вивчав менеджмент організацій.

Участь у КВК

Зіркова кар’єра коміка у Сивохо розпочинається зі студентської лави. Саме на той час припадає його активна участь у КВК.

КВК в Донецьку ніколи не припинявся. Фінали завжди проходили при великому скупченні народу, це були дуже популярні заходи. Фінал міста проходив в Льодовому палаці на 5 тисяч осіб, квитки дістати було неможливо. Природно, коли я ріс в Донецьку, то відвідував ці заходи. І в першу чергу, коли я прийшов в політехнічний інститут, то запитав: "А де у вас команда КВК?",

– розповідав Сивохо про те, як знайшов себе в гумористичній ніші.

Збірна ДПІ, в якій Сивохо був лідер-вокалом, створили в 1989 році на основі Донецького політехнічного інституту. Команда ДПІ двічі доходила до фіналу, але чемпіоном так і не стала.

Проте Сивохо отримав широку популярність у всьому СРСР та став одним з найбільш популярних коміків КВК кінця 1980-х – початку 1990-х років.

Сивохо першим показав в КВК музичну пародію. Об'єктами його пародій ставали Луї Армстронг, Сергій Крилов, Володимир Пресняков-молодший тощо.

Загалом Сивохо брав участь у таких командах КВК: команда ДПІ, "Дрім-Тім", "Збірна СНД", "Збірна 20 століття". Був куратором "Інтер ліги" КВК.

Сивохо під час виступу в КВК у 1990 році: відео

Сивохо в кіно

Після того, як Сергій Сивохо отримав нагороду кращого шоумена "Останкіно", його запросили зніматися у кіно. Дебютною стала стрічка "Капітан Крокус", у якій Сивохо зіграв персонажа з кличкою Бувалий. Це – російсько-українська стрічка-казка. Сивохо знімався у картині з такими відомими акторами, як: Юрій Нікулін, Богдан Бенюк, Борислав Брондуков, Віктор Андрієнко тощо.

За цим послідували інші ролі у стрічках.

Фільмографія Сергія Сивохо:

1991 – "Капітан Крокус", зіграв Бувалого;

1991 – "Імітатор";

1995 – "Об'єкт "Джей", зіграв Андрія;

1998 – 2005 – "33 квадратних метри" – Сергій Анатолійович;

2001 – 2002 – "Писаки" – продюсер;

2001 – "Комедійний квартет";

2001 – "FM і хлопці" – ведучий;

2005 – "Моя прекрасна няня" – камео;

2005 – "Алі-Баба і сорок розбійників" – батько головної героїні;

2006 – 2012 – "Щасливі разом" – бабуся Глафіра;

2006 – "Один в новорічну ніч" – покупець штанів;

2006 – "Богдан-Зиновій Хмельницький" – полковник Заславський;

2014 – "В Москві завжди сонячно"

Інші проєкти за участю Сивохо

Сергій Сивохо є співвласником і продюсером "Мега-радіо". Він також деякий час працював там радіоведучим.

Як телеведучий, Сивохо вів такі програми: "Раз в тиждень", "БІС", "Шоу довгоносиків", "Як стати зіркою!", "Школа виживання Сергія Сивохо", "Барабани долі", "Прихована камера", "Моя хата скраю". Ці передачі та проєкти виходили на телеканалі "Інтер".

Окрім того, Сивохо був капітаном команди "Інтер" в українській версії "Що? Де? Коли?".

З 2015 року і досі Сивохо був членом журі в гумористичному проєкті, що виходить на телеканалі 1+1, – "Ліга сміху".

Особисте життя Сергія Сивохо

Комік одружений, його дружину звуть Тетяна. Вона працювала ведучою телевізійних новин.

У 2000 році в пари народився син Славко.

У нас є об'єкт інвестицій. Його звуть Слава Сергійович Сивохо. Це наш спільний бізнес. У нас все вкладається у нього,

– жартував в одному з інтерв’ю Сергій Сивохо.



Сергій Сивохо з дружиною Тетяною

Схуднення Сивохо

У 2018 році Сергій Сивохо неабияк здивував своїх фанатів, оскільки схуд орієнтовно на 60 кілограмів. В одному з інтерв’ю він сказав, що не збирається зупинятися на досягнутому. На запитання, як йому це вдалося, відповів: "Займаюся фітнесом, тягаю трошки, укріплюю хребет, м’язи, але проблема – залишається шкіра".



Сивохо до схуднення і після

Схуднути він вирішив через проблеми зі здоров’ям. Лікар сказав йому: або худнеш, або готуйся до землі.

"Почалося все із виразки шлунка. У мене була внутрішня кровотеча. Поки привезли в лікарню, я втратив 3 літри крові. В мене відмовила нога, накопичилась рідина в легенях. Відправляли в кому. За рік мав 4 реанімації. Але зараз почуваюся на підйомі", – розповідав Сивохо.

Які ще зірки балотувалися та потрапили у Раду від "Слуги народу"

Комік і політика

Першою спробою потрапити у політичне життя країни стало балотування Сергія Сивохо у нардепи.



Сивохо балотувався по 49-му округу

Він балотувався від партії "Слуга народу" по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, що на Донеччині, але зайняв третє місце. Він поступився меру Дружківки та кандидату від "Опозиційної платформи – За життя" Валерію Гнатенку та "опоблоківцю" Борису Колеснікову.

Про призначення Сивохо на посаду радника секретаря РНБО стало відомо 21 жовтня. Світлину із відповідним посвідченням сам шоумен оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Призначили ж його на декілька днів раніше – 18 жовтня.



Сергій Сивохо і президент Володимир Зеленський