Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно

Известного украинского комика Сергея Сивохо назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Что известно о юмористе, а отныне политическом деятеле Сергее Сивохо – далее.

Биография Сергея Сивохо

Сергей Сивохо родился 8 февраля 1969 года в Донецке.

Еще в школе он освоил профессию водителя-автомеханика, был учеником слесаря-деревопротезиста. Окончил музыкальную школу по классу баяна. В армии освоил специальность оператора подъемно-козловых устройств.

Важно: Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО: фотодоказательство

Далее Сивохо поступил в Донецкий политехнический институт. Там он учился на специальности инженер-металлург. Второе высшее образование Сивохо – экономист-юрисконсульт. Кроме того, он окончил Донецкий институт предпринимательства, где изучал менеджмент организаций.

Участие в КВН

Звездная карьера комика у Сивохо начинается со студенческой скамьи. Именно на то время приходится его активное участие в КВН.

КВН в Донецке никогда не прекращался. Финалы всегда проходили при большом скоплении народа, это были очень популярные мероприятия. Финал города проходил в Ледовом дворце на 5 тысяч человек, билеты достать было невозможно. Естественно, когда я рос в Донецке, то посещал эти мероприятия. И в первую очередь, когда я пришел в политехнический институт, то спросил: "А где у вас команда КВН?",

– рассказывал Сивохо о том, как нашел себя в юмористической нише.

Сборную ГНИ, в которой Сивохо был лидер-вокалом, создали в 1989 году на основе Донецкого политехнического института. Команда ДПИ дважды доходила до финала, но чемпионом так и не стала.

Однако Сивохо получил широкую известность во всем СССР и стал одним из самых популярных комиков КВН конца 1980-х – начала 1990-х годов.

Сивохо первым показал в КВН музыкальную пародию. Объектами его пародий становились Луи Армстронг, Сергей Крылов, Владимир Пресняков-младший и тому подобное.

В целом Сивохо участвовал в таких командах КВН: команда ДПИ, "Дрим-Тим", "Сборная СНГ", "Сборная XX века". Был куратором "Интер лиги" КВН.

Сивохо во время выступления в КВН в 1990 году: видео

Сивохо в кино

После того, как Сергей Сивохо получил награду лучшего шоумена "Останкино", его пригласили сниматься в кино. Дебютной стала лента "Капитан Крокус", в которой Сивохо сыграл персонажа с кличкой Бывалый. Это – русско-украинская лента-сказка. Сивохо снимался в картине с такими известными актерами, как: Юрий Никулин, Богдан Бенюк, Борислав Брондуков, Виктор Андриенко и др.

За этим последовали другие роли в фильмах.

Фильмография Сергея Сивохо:

1991 – "Капитан Крокус", сыграл Бывалого;

1991 – "Имитатор";

1995 – "Объект "Джей", сыграл Андрея;

1998 – 2005 – "33 квадратных метра" – Сергей Анатольевич;

2001 – 2002 – "Писаки" – продюсер;

2001 – "Комедийный квартет";

2001 – "FM и ребята" – ведущий;

2005 – "Моя прекрасная няня" – камео;

2005 – "Али-Баба и сорок разбойников" – отец главной героини;

2006 – 2012 – "Счастливы вместе" – бабушка Глафира;

2006 – "Один в новогоднюю ночь" – покупатель брюк;

2006 – "Богдан-Зиновий Хмельницкий" – полковник Заславский;

2014 – "В Москве всегда солнечно"

Другие проекты с участием Сивохо

Сергей Сивохо является совладельцем и продюсером "Мега-радио". Он также некоторое время работал там радиоведущим.

Как телеведущий, Сивохо вел такие программы: "Раз в неделю", "БИС", "Шоу долгоносиков", "Как стать звездой!", "Школа выживания Сергея Сивохо", "Барабаны судьбы", "Скрытая камера", "Моя хата с краю". Эти передачи и проекты выходили на телеканале "Интер".

Кроме того, Сивохо был капитаном команды "Интер" в украинской версии "Что? Где? Когда?".

С 2015 года до сих пор Сивохо был членом жюри в юмористическом проекте, который выходит на телеканале 1+1, – "Лига смеха".

Личная жизнь Сергея Сивохо

Комик женат, его жену зовут Татьяна. Она работала ведущей телевизионных новостей.

В 2000 году у пары родился сын Славик.

У нас есть объект инвестиций. Его зовут Слава Сергеевич Сивохо. Это наш общий бизнес. У нас все вкладывается в него,

– шутил в одном из интервью Сергей Сивохо.



Сергей Сивохо с женой Татьяной

Похудение Сивохо

В 2018 году Сергей Сивохо очень удивил своих фанатов, поскольку похудел ориентировочно на 60 килограммов. В одном из интервью он сказал, что не собирается останавливаться на достигнутом. На вопрос, как ему это удалось, ответил: "Занимаюсь фитнесом, таскаю немножко, укрепляю позвоночник, мышцы, но проблема – остается кожа".



Сивохо до похудения и после

Похудеть он решил из-за проблем со здоровьем. Врач сказал ему: либо худеешь, либо готовься к земле.

"Началось все с язвы желудка. У меня было внутреннее кровотечение. Пока привезли в больницу, я потерял 3 литра крови. У меня отказала нога, накопилась жидкость в легких. Отправляли в кому. За год имел 4 реанимации. Но сейчас чувствую себя на подъеме", – рассказывал Сивохо.

Какие еще звезды баллотировались и попали в Раду от "Слуги народа"

Комик и политика

Первой попыткой попасть в политическую жизнь страны стало баллотирование Сергея Сивохо в нардепы.



Сивохо баллотировался по 49-му округу

Он баллотировался от партии "Слуга народа" по округу № 49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области, но занял третье место. Он уступил мэру Дружковки и кандидату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерию Гнатенко и "оппоблоковцу" Борису Колесникову.

О назначении Сивохо на должность советника секретаря СНБО стало известно 21 октября. Фотографию с соответствующим удостоверением сам шоумен обнародовал на своей странице в фейсбук. Назначили же его несколькими днями раньше – 18 октября.



Сергей Сивохо и президент Владимир Зеленский