Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО: фотодоказательство

Комика Сергея Сивохо назначили на важную должность в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и возвращения Донбасса.

Об этом сам юморист написал на своей фейсбук-странице. Сивохо обнародовал также фото собственного удостоверения, которое ему выдали еще 18 октября.

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Начинаю неделю с новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и возвращения Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов огромное количество! Впереди много тяжелой и важной работы!

– отметил он.

Также Сивохо попросил украинцев поддержать его в этом новом этапе его жизни и пообещал не подвести.

Что известно о Сергее Сивохо?Это – украинский актер, игрок КВН, юморист. Он родом из Донецка и жил в этом городе до российской оккупации. После – переехал в Киев. В 2019 году он баллотировался от партии "Слуга народа" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.

Чем занимается СНБО?

Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.

Функции СНБО:

внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны; координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время; то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.

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