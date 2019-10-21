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      Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО: фотодоказательство

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      Сергей Сивохо – советник секретаря СНБО: фотодоказательство
      Владимир Зеленский и Сергей Сивохо / Фото из соцсетей

      Комика Сергея Сивохо назначили на важную должность в Совете нацбезопасности и обороны Украины. Теперь он занимает позицию советника секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и возвращения Донбасса.

      Об этом сам юморист написал на своей фейсбук-странице. Сивохо обнародовал также фото собственного удостоверения, которое ему выдали еще 18 октября.

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      Начинаю неделю с новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и возвращения Донбасса. Для меня это большая ответственность. Планов огромное количество! Впереди много тяжелой и важной работы!
      – отметил он.

      Также Сивохо попросил украинцев поддержать его в этом новом этапе его жизни и пообещал не подвести.

      Что известно о Сергее Сивохо?Это – украинский актер, игрок КВН, юморист. Он родом из Донецка и жил в этом городе до российской оккупации. После – переехал в Киев. В 2019 году он баллотировался от партии "Слуга народа" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.

      Чем занимается СНБО?

      Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.

      Функции СНБО:

      1. внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
      2. координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
      3. то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.

      К теме: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Слуга народа СНБО
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