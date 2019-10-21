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      Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО: фотодоказ

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      Сергій Сивохо – радник секретаря РНБО: фотодоказ
      Володимир Зеленський і Сергій Сивохо / Фото з соцмереж

      Коміка Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

      Про це сам гуморист написав на своїй фейсбук-сторінці. Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.

      Актуально: Зеленський призначив заступником секретаря РНБО ексначальника кіберполіції

      Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!
      – зазначив він.

      Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.

      Що відомо про Сергія Сивохо? Це – український актор, гравець КВК, гуморист. Він родом із Донецька та мешкав в цьому місті до російської окупації. Після – переїхав до Києва. У 2019 році він балотувався від партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.

      Чим займається РНБО?

      Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

      Функції РНБО:

      • внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
      • координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;
      • те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.

      До теми: Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Слуга народу Призначення Зеленського
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