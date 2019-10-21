Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО: фотодоказ

Коміка Сергія Сивохо призначили на важливу посаду в Раді нацбезпеки і оборони України. Тепер він займає позицію радника секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу.

Про це сам гуморист написав на своїй фейсбук-сторінці. Сивохо оприлюднив також фото власного посвідчення, яке йому видали ще 18 жовтня.

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Починаю тиждень з нової посади: Радник секретаря РНБО з питань реінтеграції і відновлення Донбасу. Для мене це велика відповідальність. Планів неймовірна кількість! Попереду багато важкої і важливої роботи!

– зазначив він.

Також Сивохо попросив українців підтримати його у цьому новому етапі його життя і пообіцяв не підвести.

Що відомо про Сергія Сивохо? Це – український актор, гравець КВК, гуморист. Він родом із Донецька та мешкав в цьому місті до російської окупації. Після – переїхав до Києва. У 2019 році він балотувався від партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.

Чим займається РНБО?

Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.

Функції РНБО:

внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;

координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;

те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.

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