Зеленський затвердив структуру апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський затвердив структуру апарату Ради національної безпеки та оборони України.

Відповідний указ №764/2019 було оприлюднено у п'ятницю, 18 жовтня, на сайті президента.

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Президент Зеленський затвердити таку структуру апарату РНБО:

секретар;

перші заступники секретаря;

заступники секретаря;

керівник Апарату;

перший заступник керівника Апарату;

заступники керівника Апарату;

Служба секретаря;

Служба з питань зовнішньої безпеки;

Служба з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки;

Служба з питань державної та громадської безпеки;

Служба з питань воєнної безпеки;

Служба з питань мобілізації та територіальної оборони;

Служба з питань військово-технічного співробітництва та оборонно промислового комплексу;

Служба забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері національної безпеки;

Служба з питань економічної безпеки;

Служба з питань соціальної та гуманітарної безпеки;

Служба з питань безпеки критичної інфраструктури;

Служба з питань зовнішньополітичної безпеки і міжнародного співробітництва;

Служба з питань фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони;

Служба Головного ситуаційного центру;

Служба організаційного забезпечення;

Служба з питань стратегічного планування та аналізу;

Служба забезпечення доступу до публічної інформації та зв'язків із засобами масової інформації;

Служба з правових питань;

фінансова служба;

Служба управління персоналом;

Служба режимно-секретної роботи;

Служба координаційної та адміністративної роботи

До слова, на початку тижня Зеленський підписав указ про зміни у складі Ради національної безпеки і оборони України. В рамках документу, до складу відомства введено нового секретаря РНБО Олексія Данілова, нового голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова та першого заступника голови СБУ Владислава Бухарєва. Крім того президент вивів зі складу РНБО колишнього секретаря Олександра Данилюка.

Чим займається РНБО?Координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони. Рішення РНБО вводяться в дію указами президента.



Функції РНБО:



- внесення пропозицій президентові щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;



- координація та контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері нацбезпеки і оборони у мирний час;



- те саме – в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують нацбезпеці України.