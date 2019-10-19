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      Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

      31 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

      Соответствующий указ №764/2019 было обнародовано в пятницу, 18 октября, на сайте президента.

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      Президент Зеленский утвердить такую структуру аппарата СНБО:

      • секретарь;
      • первые заместители секретаря;
      • заместители секретаря;
      • руководитель Аппарата;
      • первый заместитель руководителя Аппарата;
      • заместители руководителя Аппарата;
      • Служба секретаря;
      • Служба по вопросам внешней безопасности;
      • Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
      • Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
      • Служба по вопросам военной безопасности;
      • Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
      • Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
      • Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
      • Служба по вопросам экономической безопасности;
      • Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
      • Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
      • Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
      • Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
      • Служба Главного ситуационного центра;
      • Служба организационного обеспечения;
      • Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
      • Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
      • Служба по правовым вопросам;
      • финансовая служба;
      • Служба управления персоналом;
      • Служба режимно-секретной работы;
      • Служба координационной и административной работы

      К слову, в начале недели Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. В рамках документа, в состав ведомства введено нового секретаря СНБО Алексея Данилова, нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева. Кроме того, президент вывел из состава СНБО бывшего секретаря Александра Данилюка.

      Чем занимается СНБО?Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.

      Функции СНБО:

      - внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;

      - координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;

      - то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.

      blog_ava
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      18 октября
      543
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости Украины СНБО Владимир Зеленский
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