Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Соответствующий указ №764/2019 было обнародовано в пятницу, 18 октября, на сайте президента.
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Президент Зеленский утвердить такую структуру аппарата СНБО:
- секретарь;
- первые заместители секретаря;
- заместители секретаря;
- руководитель Аппарата;
- первый заместитель руководителя Аппарата;
- заместители руководителя Аппарата;
- Служба секретаря;
- Служба по вопросам внешней безопасности;
- Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;
- Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;
- Служба по вопросам военной безопасности;
- Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;
- Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;
- Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;
- Служба по вопросам экономической безопасности;
- Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;
- Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;
- Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;
- Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;
- Служба Главного ситуационного центра;
- Служба организационного обеспечения;
- Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;
- Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;
- Служба по правовым вопросам;
- финансовая служба;
- Служба управления персоналом;
- Служба режимно-секретной работы;
- Служба координационной и административной работы
К слову, в начале недели Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. В рамках документа, в состав ведомства введено нового секретаря СНБО Алексея Данилова, нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева. Кроме того, президент вывел из состава СНБО бывшего секретаря Александра Данилюка.
Чем занимается СНБО?Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.
Функции СНБО:
- внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
- координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
- то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.