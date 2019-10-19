Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил структуру аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ №764/2019 было обнародовано в пятницу, 18 октября, на сайте президента.

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Президент Зеленский утвердить такую структуру аппарата СНБО:

секретарь;

первые заместители секретаря;

заместители секретаря;

руководитель Аппарата;

первый заместитель руководителя Аппарата;

заместители руководителя Аппарата;

Служба секретаря;

Служба по вопросам внешней безопасности;

Служба по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности;

Служба по вопросам государственной и общественной безопасности;

Служба по вопросам военной безопасности;

Служба по вопросам мобилизации и территориальной обороны;

Служба по вопросам военно-технического сотрудничества и оборонно промышленного комплекса;

Служба обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности;

Служба по вопросам экономической безопасности;

Служба по вопросам социальной и гуманитарной безопасности;

Служба по вопросам безопасности критической инфраструктуры;

Служба по вопросам внешнеполитической безопасности и международного сотрудничества;

Служба по вопросам финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны;

Служба Главного ситуационного центра;

Служба организационного обеспечения;

Служба по вопросам стратегического планирования и анализа;

Служба обеспечения доступа к публичной информации и связей со средствами массовой информации;

Служба по правовым вопросам;

финансовая служба;

Служба управления персоналом;

Служба режимно-секретной работы;

Служба координационной и административной работы

К слову, в начале недели Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. В рамках документа, в состав ведомства введено нового секретаря СНБО Алексея Данилова, нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и первого заместителя председателя СБУ Владислава Бухарева. Кроме того, президент вывел из состава СНБО бывшего секретаря Александра Данилюка.

Чем занимается СНБО?Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.



Функции СНБО:



- внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;



- координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;



- то же – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.