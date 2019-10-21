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      Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-начальника киберполиции

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      Сергей Демедюк
      Сергей Демедюк / pravda.com.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

      Об этом говорится в указе президента №765.

      Важно: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

      Отметим, что до назначения в СНБО Сергей Демедюк работал начальником департамента киберполиции. Ранее он также был начальником управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

      К слову, в начале недели Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. В рамках документа, в состав ведомства ввели нового секретаря СНБО Алексея Данилова, нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева. Кроме того, президент вывел из состава СНБО бывшего секретаря Александра Данилюка.

      Чем занимается СНБО?Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.

      Функции СНБО:
      – внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;
      координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;
      то же самое – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.

      blog_ava
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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский СНБО
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