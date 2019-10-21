Зеленский назначил заместителем секретаря СНБО экс-начальника киберполиции

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Демедюка заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом говорится в указе президента №765.

Важно: Зеленский утвердил структуру аппарата СНБО

Отметим, что до назначения в СНБО Сергей Демедюк работал начальником департамента киберполиции. Ранее он также был начальником управления по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел.

К слову, в начале недели Зеленский подписал указ об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины. В рамках документа, в состав ведомства ввели нового секретаря СНБО Алексея Данилова, нового главу Службы внешней разведки Валерия Евдокимова и первого заместителя главы СБУ Владислава Бухарева. Кроме того, президент вывел из состава СНБО бывшего секретаря Александра Данилюка.

Чем занимается СНБО?Координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере национальной безопасности и обороны. Решения СНБО вводятся в действие указами президента.



Функции СНБО:

– внесение предложений президенту по реализации основ внутренней и внешней политики в сфере национальной безопасности и обороны;

– координация и контроль за деятельностью органов исполнительной власти в сфере нацбезопасности и обороны в мирное время;

– то же самое – в условиях военного или чрезвычайного положения и при возникновении кризисных ситуаций, угрожающих нацбезопасности Украины.