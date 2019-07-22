Представники українського шоу-бізнесу періодично змінюють творчу кар’єру на крісло у Верховній Раді. Проте не всім вистачає наснаги "відсидіти" у ньому хоча б до кінця скликання. Розповідаємо, хто з зірок уже випробовував себе у політиці і хто зробить це у новому парламенті.

Хто з відомих українців проходить до Ради?

В оприлюднених списках партій можна зустріти чимало облич, нових для політики, проте відомих в інших сферах. Зокрема, до парламенту збираються відомі представники шоу-бізнесу, художники, спортсмени та актори. Найбільше знаменитих українців до нового парламенту проходять з партією "Слуга народу".

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Святослав Вакарчук, "Голос"



Святослав Вакарчук йде в Раду вдруге

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук вперше став депутатом Верховної Ради у 2007 році – від блоку "Наша Україна – Народна самооборона". До цього співак виступав на концертах на підтримку Віктора Ющенка та брав активну участь у Помаранчевій революції.

За перший рік роботи Вакарчук виступив у парламенті п'ять разів. Він не подавав законопроектів, лише дві поправки, одна з яких була врахована (до Закону "Про обмеження реклами тютюну та алкоголю").

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16 грудня 2008 року співак добровільно склав депутатські повноваження і пояснив це рішення тим, що "не хотів втратити себе".

Наразі співак йде до Ради як лідер та засновник партії "Голос".

Ми ідемо в парламент, щоб знищити стару політику і створювати політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни,

– заявив він.

Олександр Скічко, "Слуга народу"



Олександр Скічко балотувався на своїй батьківщині

Телеведучий, засновник продакшн-компанії Stream Production перемагає на окрузі №197 Черкаської області (Канів, Золотоноша, частина Черкас). Є зятем бізнесмена і одного з найбагатших людей України Леоніда Юрушева.

Я йду в політику, тому що мені набридло. Мені набридло слухати порожні обіцянки кожні 5 років, набридло їздити розбитими дорогами, а основне – мені набридло чути, як мої друзі хочуть виїхати до іншої країни, як вони обговорюють, до якої країни краще поїхати заробляти, тому що в Україні жити неможливо,

– заявив телеведучий.

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Гео Лерос, "Слуга народу"



Гео Лерос – автор низки відомих київських муралів

Художник та режисер, відомий автор низки київських муралів, балотувався під номером 23 партії.

"Коли у 2015 році я у системі "гугл" набрав ключові слова "київ стріт арт" та "юкрейн стріт арт", мені видало близько 70 тисяч згадувань, сьогодні ця цифра – близько 60 мільйонів згадувань. Це ті позитивні згадування про нашу державу, яких нам так не вистачає", – написав він, очевидно, окреслюючи, чим буде займатися в Раді.

Жан Беленюк, "Слуга народу"



Жан Беленюк буде розвивати спорт

Спортсмен, борець греко-римського стилю – номер 10 у партії. Беленюк розповів, що планує розвивати український спорт, "щоб наша нація була здорова, спортивна і показувала високі результати на міжнародних аренах".

"Я голосував за Зеленського. І я бачу можливість змінити ситуацію лише з ними", – пояснив спортсмен.

Юрій Корявченков, "Слуга народу"



"Юзік" висувався за "мажоритаркою" у Кривому Розі

Актор "Кварталу 95", більше відомий як "Юзік", переміг на мажоритарному окрузі №33 у Кривому Розі.

"Юзік" протягом тривалого часу був адміністративним продюсером та виконавчим директором студії "Квартал 95" .

"Я буду впливати на збільшення інвестицій в медичне обслуговування жителів району та стимулювати впровадження безкоштовного скринінгу здоров'я для працівників, які працюють на шкідливих виробництвах, та їх сімей", – обіцяв він жителям Кривого Рогу.

Микола Тищенко, "Слуга народу"



Тищенко обіцяє контролювати харчування у навчальних закладах Києва

Телеведучий та ресторатор став лідером на окрузі №219 у Києві. Він здобув популярність завдяки проектам "Мастер-шеф", "Ревізор" та "Танці з зірками".

Він обіцяє допомагати Зеленському в питаннях безпеки країни, реформах, боротьби з корупцією. А також – створити у Святошинському районі зони дозвілля та відпочинку та жорстко контролювати дитяче харчування в навчальних закладах столиці, підтримувати дитячий спорт і творчість.

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Також балотувалися, але до парламенту не проходять: шоумен Сергій Притула (№30 у списку "Голосу"), співачка Анастасія Приходько ("Батьківщина", округ №11 у Вінниці), співаки Віталій та Світлана Білоножки ("Сила і честь"), співак Іво Бобул ("Патріот"), гуморист Сергій Сивохо (округ №49 на Донеччині, "Слуга народу"), футболіст Артем Федецький (округ №118 у Львові, "Слуга народу"). Не пройшов і співак Михайло Поплавський (лідер "Аграрної партії"), який уже був народним депутатом.

Хто мав мандат у минулих скликаннях?

Руслана Лижичко, "Наша Україна"



Руслана Лижичко "витримала" у ВР трохи більше року

Співачка, переможниця Євробачення у 2004 році, Руслана з квітня 2006 року була №5 у списку депутатів від блоку "Наша Україна". У червні 2007 року Руслана склала депутатські повноваження.

Коли я відчула, що навколо відбувається лише клоунада і цирк, я і перестала ходити в парламент. І автоматично, коли Раду розпустили, пішла звідти і перехрестилася, вирішивши, що в таких махінаціях участі я більше брати не буду,

– пояснила вона своє рішення.

Виконавиця відома своєю активною підтримкою політичних акцій та мітингів. Зокрема, під час Помаранчевої революції у грудні 2004 року вона провела численні зустрічі з депутатами парламенту від різних країн у Страсбурзі та два брифінги у залі Європарламенту.

Також вона стала однією з ключових фігур Євромайдану – на підтримку тоді опозиційних сил співачка фактично щодня проводила виступи, зі сцени закликаючи людей не відступати та триматися разом.

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Злата Огнєвіч, "Радикальна партія"



Злата Огнєвіч переконана, що депутатам не цікава культура, бо вона "не приносить грошей"

Співачка Злата Огнєвіч у листопаді 2014 року стала народним депутатом від фракції "Радикальної партії" Олега Ляшка.

10 листопада 2015 року Злата Огнєвіч склала депутатські повноваження.

В такій ситуації культура і законотворчість нікому не потрібні, адже вона, на ваш погляд, не принесе тих грошей, до яких ви всі звикли. А культура – це не гроші, а набагато більше. В цих обставинах я, як культурний діяч, не бачу своєї користі,

– пояснила своє рішення співачка.

Таїсія Повалій, Партія регіонів



Таїсія Повалій у Раді "прославилася" поїздкою до Держдуми Росії

Співачка Таїсія Повалій у 2012 році зайняла друге місце в партійному списку Партії регіонів. У парламенті вона також стала членом Комітету з питань культури і духовності.

17 вересня 2014 року разом з групою депутатів "За мир та стабільність" Повалій відвідала Держдуму Росії. Низка українських політиків назвала цю поїздку "неповагою до України", а Головне слідче управління МВС відкрило кримінальне провадження за статтею про посягання на територіальну цілісність України.

Після Революції Гідності (у 2014 році) Таїсія Повалій покинула ряди Партії регіонів та знову зайнялася творчою кар’єрою.

Оксана Білозір, "Наша Україна", БПП



Оксана Білозір була у політиці понад 16 років

Артистка Оксана Білозір – одна з небагатьох представників українського шоу-бізнесу, чию політичну кар’єру можна назвати тривалою. Співачка була народним депутатом Верховної Ради від блоку "Наша Україна" (2002 – 2012 рік).

Крім того, Білозір у 2005 році була міністром культури і мистецтв (з лютого по травень) та міністром культури і туризму України (травень – вересень).

У травні 2016 року Оксану Білозір включили до списку партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" під № 80. Після дострокового припинення депутатських повноважень Юрія Луценка вона стала народним депутатом.

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Михайло Поплавський, "Воля народу"



На сцені Михайла Поплавського можна було побачити частіше, ніж у ВР

"Співочий ректор" Михайло Поплавський вперше став народним депутатом у 2002 році (висувався у Кіровоградській області). Загалом, протягом 2002–2005 років, він був членом депутатських Фракцій "Єдина Україна" та "Трудова Україна".

З 15 січня 2014 року він – нардеп-самовисуванець по одномандатному округу (Черкащина). Голосував за закони про диктатуру, але підтримав проект постанови "Про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України", а також Постанову про самоусунення Януковича від виконання конституційних повноважень.

На парламентських виборах 2014 року увійшов до депутатської групи "Воля народу". За статистикою відвідувань ВР, багато засідань депутат прогуляв. У 2019 році намагався знову потрапити до парламенту на чолі "Аграрної партії", але зазнав фіаско.

Навіщо знаменитостям політика?

Політолог Василь Яблонський явище появи "зірок" у політиці пояснює передусім тим, що очільники партій намагаються їх викоритати у своїх цілях.

Політики використовують знаменитостей (не обов’язково співаки, це можуть бути відомі лікарі чи інші люди популярних професій) для посилення рейтингу та для демонстрації підтримки з їхнього боку. Це дає відсотки для подальшого голосування на виборах. Проте мало хто із митців витримує цю діяльність – вони не стають повноцінними депутатами, а, швидше, ширмою для того, щоб притягувати виборця,

– пояснив експерт.