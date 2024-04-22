На посаду виконувача обовʼязків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня призначили капітана третього рангу Дмитра Плетенчука.

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Нова посада

У коментарі ЗМІ, Плетенчук зазначив, що, починаючи з 22 квітня він приступає до виконання обов'язків начальника Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

Водночас капітан пояснив, що він продовжує перебувати на посаді речника ВМС.